Vijf supporters van Ajax door Napoli-aanhangers ziekenhuis in geslagen

Woensdag, 12 oktober 2022 om 17:25 • Laatste update: 17:33

Vijf supporters van Ajax zijn woensdag in Napels in het ziekenhuis beland, zo meldt De Telegraaf. In de uren voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Ajax zijn op diverse momenten ongeregeldheden uitgebroken tussen supportersgroeperingen. De politie van Napels laat weten dat de Ajax-fans inmiddels alweer ontslagen zijn uit het ziekenhuis: hun verwondingen vallen mee.

De grootste onrust tussen aanhangers van Napoli en Ajax ontstond volgens De Telegraaf dinsdagnacht. De politie greep in om heftige confrontaties te voorkomen. Volgens de autoriteiten is de situatie in Napels op dit moment onder controle. De vijf supporters van Ajax die in het ziekenhuis terechtkwamen hebben lichte verwondingen 'die binnen enkele dagen genezen'. De daders lopen nog vrij rond.

Maandagnacht raakte ook al een Ajax-supporter gewond in Napels. De man had zijn gezelschap verlaten om alleen naar zijn hotel aan de Via Medina te lopen en werd op weg daarnaartoe omsingeld door een groep Napoli-fans. De Ajacied werd vervolgens in zijn been gestoken en moest naar het ziekenhuis voor verpleging. De Ajax-fan hoefde slechts enkele uren te blijven en zit woensdagavond 'gewoon' in het Diego Armando Maradona Stadion, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt.

Vorige week waarschuwde Ajax zijn eigen supporters al voor de hooligans in Napels. De Amsterdammers adviseerden de meereizende fans officieel: ga niet in de clubkleuren van Ajax over straat en neem geen kinderen mee.