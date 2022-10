Selectie van Bayern klaagt over Nagelsmann en heeft drie problemen

Woensdag, 12 oktober 2022 om 17:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:34

De selectie van Bayern München ergert zich aan Julian Nagelsmann, zo meldt BILD. Volgens de Duitse sportkrant lopen de spelers tegen drie problemen aan. Der Rekordmeister gaf afgelopen zaterdag in de absolute slotfase nog een 2-0 voorsprong uit handen tegen Borussia Dortmund.

Bayern begon uitstekend aan het seizoen en staat er in de Champions League goed voor, maar lijkt het in competitieverband de laatste weken helemaal kwijt te zijn. Na gelijke spelen tegen Borussia Mönchengladbach (1-1), 1. FC Union Berlin (1-1) en VfB Stuttgart (2-2), werd tegen FC Augsburg (1-0) verloren. De Duitse topclub won vervolgens wel met 4-0 van Bayern Leverkusen, maar gaf zaterdag in der Klassiker op pijnlijke wijze een voorsprong uit handen. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van Julian Nagelsmann als winnaar uit de strijd zou komen, maar dankzij treffers in de 74e en 95e minuut kwam Borussia Dortmund toch nog langszij: 2-2.

Bayern kent zijn zwakste start in de Bundesliga in twaalf jaar tijd met slechts vier overwinningen uit de eerste negen competitiewedstrijden. Na het gelijkspel met Dortmund was er de nodige kritiek op zowel trainer Nagelsmann als bepaalde spelers. Volgens BILD zijn er ook strubbelingen binnen de selectie van Bayern. Zo zouden spelers een drietal problemen hebben met met de 35-jarige oefenmeester. De krant schrijft dat de spelers verbaasd zijn over de wissels van Nagelsmann. De wissel van Sadio Mané in de wedstrijd tegen BVB in de 82e minuut wordt ‘veelzeggend’ genoemd. Mané leek geïrriteerd na de wissel en kon zijn onbegrip nauwelijks verbergen.

Het tweede punt dat BILD noemt is de coaching tijdens wedstrijden. Nagelsmann geniet eigenlijk de reputatie uitstekend te kunnen reageren op spontane veranderingen tijdens een duel. Tot nu toe lijken zijn tactische wijzigingen alleen nog weinig effect te sorteren. Tot slot irriteert de selectie zich ook aan de onemanshow die de trainer zo nu en dan aan de zijlijn opvoert. De spelers merken echter wel dat Nagelsmann zich inspant om de onderlinge relatie te verbeteren. Ook wordt het gewaardeerd dat de de oefenmeester zijn spelers steeds vaker publiekelijk verdedigt.