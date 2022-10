Slot: ‘Maakt het lastig dat als ik ‘press’ zeg, hij niet weet wat ik bedoel'

Igor Paixão heeft aanpassingsproblemen bij Feyenoord, zo geeft Arne Slot aan op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met FC Midtjylland. De vleugelaanvaller kwam deze zomer over van de Braziliaanse laagvlieger Coritiba. Er is volgens Slot nog steeds sprake van een taalbarrière.

Met Ezequiel Bullaude, Marcos López en Paixão heeft Slot dit seizoen drie Zuid-Amerikaanse spelers tot zijn beschikking. Vooral voor de Braziliaanse linksbuiten is de taalbarrière momenteel een probleem. “Het maakt het ongelooflijk lastig als ik zeg: ‘Go, go, go’, hij niet weet wat ik bedoel”, geeft Slot aan. “Bij press, press, press, weet hij ook niet wat ik zeg. Dan roep ik het vanaf de zijlijn, maar dat geldt natuurlijk ook voor zijn medespelers. Dan moet je wel verschrikkelijk goed zijn, wil je dan nog het verschil kunnen maken. Als je eigenlijk heel veel moeite hebt om te communiceren met je medespelers.”

De taalbarrière is voor Slot geen reden om Paixão de komende weken op de bank te houden. “De enige manier om die jongen beter te laten worden is door hem wel zijn speeltijd te geven en aan zijn medespelers te laten wennen. Uiteraard volgt hij wel Engelstalige les, zodat hij in ieder geval de simpele woorden, die je in het veld nodig hebt, kan begrijpen."

Feyenoord betaalde deze zomer naar verluidt een vaste transfersom van zes miljoen euro aan de Coritiba, een bedrag dat door bonussen nog eens met drie miljoen euro kan oplopen. Het zou daarbij gaan om tachtig procent van de transferrechten. Slot deed tot nog toe vijf keer een beroep op de vleugelaanvaller. Paixão moest het tot nog toe doen met korte invalbeurten. Tijdens een 3-0 zege op Sparta Rotterdam was hij vorige maand goed voor een assist.