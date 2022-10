Theo Janssen maakt promotie en gaat Phillip Cocu assisteren

Woensdag, 12 oktober 2022 om 14:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:00

Het gaat crescendo met de trainerscarrière van Theo Janssen. De oud-middenvelder gaat Phillip Cocu assisteren bij het eerste elftal van ‘zijn’ Vitesse, zo heeft de club bekendgemaakt. Hij gaat deze functie combineren met zijn taken binnen de Vitesse Voetbal Academie, waar hij de Onder 16 onder zijn hoede heeft en ook als talentencoach actief is.

De 41-jarige Janssen gaat meermaals per week assisteren bij de trainingen en zal ook op individueel niveau aan de slag gaan met de spelers. Tevens krijgt hij een analyserende rol bij de wedstrijden van het vlaggenschip. Technisch directeur Benjamin Schmedes ziet in Janssen een waardevolle toevoeging voor de technische staf. “Theo beschikt niet alleen over de benodigde competenties, maar ook over geel-zwart bloed. Zijn betrokkenheid bij het eerste elftal past bovendien in het streven om de hoofdmacht en de Vitesse Voetbal Academie dichter bij elkaar te brengen. Daar vormt Theo een brug voor, zoals Nicky Hofs daar als Onder 21-coach ook een rol in heeft.”





De vijfvoudig international heeft veel zin in zijn nieuwe uitdaging. “Ik heb een aantal zeer prettige gesprekken met Phillip Cocu gehad en ga er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen”, vertelt de Arnhemmer. “Het is een mooie stap in mijn ontwikkeling als trainer, waar ik best trots op ben. Ik hoop dat we, met de steun van de supporters, de weg omhoog kunnen vinden op de ranglijst.”

Vitesse beleeft tot nu toe een dramatisch seizoen. Thomas Letsch vertrok naar VfL Bochum en werd opgevolgd door Cocu. Onder diens leiding werd er twee keer verloren en zodoende bivakkeert de club op de zestiende plek in de Eredivisie en vergaarde het pas vijf punten uit negen wedstrijden.