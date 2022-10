Valentijn Driessen betreurt meereizen Dusan Tadic naar Napels

Woensdag, 12 oktober 2022 om 13:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:48

Ajax wacht woensdagavond een loodzware klus in Napels. Toch denkt Valentijn Driessen dat er best wat mogelijk is voor de ploeg van Alfred Schreuder. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de verdediging van Napoli kwetsbaar en daar moeten de Amsterdammers gebruik van zien te maken. Dat aanvoerder Dusan Tadic ondanks zijn schorsing is meegereisd met zijn ploeg, vindt Driessen enigszins jammer.

Driessen vindt het logisch dat Schreuder 'na het demasqué van vorige week' naar alle waarschijnlijkheid weinig aan zijn opstelling zal veranderen. "Ze zijn bezig met een bepaald proces, een bepaald spelprincipe. Als je daar halverwege van afwijkt kan het weleens zo zijn dat je nog verder van huis raakt, dus ik begrijp wel dat Schreuder zich daar aan vasthoudt. Wat wij wel gaan zien is dat er wat spelers op andere posities komen te spelen, zonder dat ze dan het 4-3-3 loslaten", weet Driessen.

Aanvoerder Tadic is geschorst voor het treffen met Napoli, maar reisde wel mee met zijn ploeg. Het was volgens Driessen interessanter geweest als de Serviër thuis was gebleven. "Ik had het wel leuk gevonden voor Schreuder, en voor de rest van de technische staf, om te zien hoe de ploeg reageert als de aanvoerder en grote roerganger er niet bij is. Dan krijg je misschien hele verrassende inzichten en misschien had Ajax daar zijn voordeel mee kunnen doen. Nu is hij er wel bij tijdens de hele voorbereiding, en dan houd je dezelfde hiërarchie en dynamiek in de groep."

Ondanks de 1-6 nederlaag die Ajax vorige week in eigen huis tegen Napoli leed, is Driessen niet heel somber gestemd over de kansen van de Amsterdammers. "Het mooie zou natuurlijk zijn als Ajax hier in het Diego Armando Maradona Stadion revanche kan nemen en die boel hier stil speelt." Driessen vindt Napoli 'een prima ploeg', maar over hun verdediging is hij minder te spreken. "Toen ze in Amsterdam even onder druk kwamen, wisten ze het gelijk niet meer en die keeper (Alex Meret, red.) is een hele onzekere factor. Alleen: als je die verdediging niet test, dan kunnen ze zich wel staande houden. Als Ajax ze gaat testen, zal je zien dat het echt een kwetsbaar geheel is."

Ook over de voortgang van Ajax in de Champions League ziet Driessen kansen. "Als Ajax hier in Napels een punt weet te pakken, en je wint thuis van Liverpool, dan doe je gewoon weer helemaal mee. En als dat lukt kunnen Napoli en Liverpool het in die laatste wedstrijd ook niet op een akkoordje gooien. Ajax moet dan wel winnen in Glasgow, maar houden de boel dan in ieder geval in eigen hand." Ajax trapt woensdagavond om 18.45 uur af tegen Napoli. Het duel tussen Rangers FC en Liverpool begint om 21.00 uur.