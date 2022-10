Unibet: een odd van 7.30 (!) voor een nieuwe zege van Inter op Barça

Voor Barcelona en Internazionale staat woensdagavond de tweede ontmoeting in een week tijd op het programma. De Italianen wisten vorige week met minimaal verschil te zegevieren in eigen huis: 1-0. Bij Barça was er na afloop de nodige kritiek op de arbitrage. Lukt het de Catalanen om in het Spotify Camp Nou revanche te nemen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de boeiende ontmoeting in de Champions League.

Barcelona-trainer Xavi was vorige week dinsdag woedend op de arbitrage na de nederlaag van zijn ploeg tegen Inter op Italiaanse bodem. Een afgekeurd doelpunt en een niet gegeven strafschop waren daar de oorzaak van. Het Nederlandse VAR-duo Dennis Higler en Pol van Boekel speelde een belangrijke rol tijdens de kraker in Groep C. Barça trad afgelopen zondag aan tegen Celta Vigo en boekte dankzij het nodige kunst en vliegwerk een moeizame 1-0 zege. Doelman Marc-André ter Stegen wist zich te onderscheiden met enkele belangrijke reddingen. Het elftal van Xavi is gedeeld koploper in LaLiga met Real Madrid. Zondag staat in Estadio Santiago Bernabéu el Clásico op het programma.

Internazionale beperkte zich in eigen huis vooral tot verdedigen en liet de bal aan Barcelona. De Catalanen vonden echter geen gaatje in de Milanese muur. Een doelpunt van Hakan Calhanoglu was daarom genoeg voor i Nerazzurri om de drie punten in eigen huis te houden. Inter kwam zo op zes punten, drie punten achter koploper Bayern München, dat nog foutloos is. Simone Inzaghi wist afgelopen zaterdag in competitieverband ook weer te winnen. Er werd een 1-2 zege geboekt op bezoek bij Sassuo na nederlagen tegen Udinese (3-1) en AS Roma (1-2). Inter staat echter nog wel altijd op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A met vijftien punten uit negen duels.

Robert Lewandowski kwam de afgelopen week tegen Inter en Celta de Vigo niet tot scoren. De Poolse doelpuntenmachine was dit seizoen al wel goed voor twaalf doelpunten in elf officiële duels en zal gebrand zijn om weer het net te vinden. Edin Dzeko bezorgde Inter afgelopen weekend hoogstpersoonlijk de zege op Sassuolo door twee keer te scoren. Bij afwezigheid van de geblesseerde Romelu Lukaku lijkt de Bosniër zich woensdagavond opnieuw op te mogen maken voor een basisplaats.

