Uitgelekte appjes tonen drie minst favoriete clubs Spaanse bondsvoorzitter

Woensdag, 12 oktober 2022 om 12:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

In Spanje is opnieuw ophef ontstaan rond Luis Rubiales. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, die al niet zo'n goede reputatie had, is ditmaal in verlegenheid gebracht door uitgelekte WhatsApp-gesprekken. De berichten zijn geopenbaard door El Confidencial. Rubiales stelt dat Valencia, Sevilla en Villarreal zijn minst favoriete clubs zijn in LaLiga. De drie clubs eisen in een gezamenlijke verklaring excuses en een rectificatie.

Rubiales staat er al langer niet goed op in Spanje. Eerder openbaarde El Confidencial onder meer Whatsapp-berichten tussen Sergio Ramos en de bondsvoorzitter. Beide Spanjaarden zouden hebben geschermd over WK-premies en hulp bij een eventuele Ballon d'Or-winst. De toenmalig verdediger van Real Madrid berichtte Rubiales eveneens na een duidelijke dwaling van de VAR in het voordeel van Barcelona, die werd afgedaan als competitievervalsing. Ramos suggereerde op ingrijpen en was not amused toen Rubiales weigerde.

De bewuste appjes van Rubiales.

De nieuwe door El Confidencial naar buiten gebrachte berichten komen voort uit een gesprek tussen Rubiales en zijn vader. De bondsvoorzitter stelt dat Villarreal, Valencia en Sevilla zijn minst favoriete clubs zijn in LaLiga. De drie clubs kwamen dinsdag na de onthulling meteen met een gezamenlijk statement, waarin ze om een rectificatie en excuses vragen. Ook Atlético Madrid krijgt er van langs van Rubiales. De bestuurder betitelt de Madrilenen als Patético (vrij vertaald: aanstellers). Een reactie van Atlético blijft vooralsnog echter uit.

?? ???????????????????? ?????????????? ?? Villarreal CF, @SevillaFC y @valenciacf condenan de forma conjunta los graves desprecios de Luis Rubiales pic.twitter.com/lmTD9yuKUx — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 11, 2022

"Valencia, Sevilla en Villarreal veroordelen samen het ernstige gebrek aan respect van Luis Rubiales, voorzitter van de Koninklijke Spaanse Voetbalbond, dat op dinsdag 11 oktober door El Confidencial is onthuld", valt te lezen in het statement van bovengenoemde clubs. "De gesprekken waarin hij met zoveel aanstoot, kwade wil en arrogantie spreekt over de drie clubs is onaanvaardbaar, afkomstig van een persoon die een dergelijke verantwoordelijke positie bekleedt en de belangen van alle clubs in het Spaanse voetbal gelijk zou moeten behandelen."