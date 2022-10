Aanvallende kopzorgen voor Van Nistelrooij richting pittige jaarafsluiting

Woensdag, 12 oktober 2022 om 12:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

Ismael Saibari komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo heeft PSV gemeld via de officiële kanalen. De aanvaller liep afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (0-1) een hamstringblessure op en is zeker enkele maanden niet inzetbaar. Verwacht wordt dat de Marokkaan in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft pas weer aansluit bij de selectie. Ook het WK ziet Saibari door de blessure in rook opgaan.

Saibari viel net als Yorbe Vertessen uit in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Heerenveen. Waar de Belg – eveneens uitgevallen met een hamstringblessure – nog wel terug wordt verwacht voor de winterstop, geldt dat voor de Marokkaans international niet. Saibari ligt zeker enkele maanden in de lappenmand en moet ook het WK met Marokko aan zijn neus voorbij laten gaan. De aanvaller werd in september overgeheveld van Marokko Onder 23 naar de A-selectie en maakte zijn debuut in het besloten oefenduel met Madagaskar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegenover het wegvallen van Saibari staat het positieve herstel van een aantal geblesseerden. Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior zijn serieus op weg om hun rentree te maken, stelt het Eindhovens Dagblad. Het drietal traint weer met de groep mee, maar is donderdag in het Europa League-duel met FC Zürich nog niet inzetbaar. Er wordt wel rekening mee gehouden dat het trio nog voor het WK hun rentree maakt in het elftal van Van Nistelrooij. Het herstel van Vertessen lijkt enkele weken te gaan duren. Ook Jarrad Branthwaite keert de komende weken terug.

Het uitvallen van Vertessen en Saibari was een flinke streep door de rekening van Van Nistelrooij, daar hij met De Jong en Madueke ook al twee andere aanvallers in de lappenmand had zitten. Voor PSV breken cruciale weken aan richting het WK. De Eindhovenaren wachten nog een dubbele confrontatie met Arsenal en nemen het onder meer op tegen Ajax, AZ en FC Utrecht. Zowel in de Europa League als de Eredivisie weet de ploeg van Van Nistelrooij nog niet te overtuigen dit seizoen. Afgelopen weekend werd wel voor het eerst in elf jaar gewonnen in Heerenveen.

Nieuwe trainer

PSV krijgt tegen FC Zürich een andere trainer tegenover zich. De 47-jarige Bo Henriksen neemt het stokje over van de eerder ontslagen Franco Foda. De 47-jarige Deen zit tegen PSV voor het eerst op de bank en heeft er alle vertrouwen in dat zijn elftal goed voor de dag komt. "Ik heb grotere mirakels gezien dan een zege op PSV. Ik hou van winnen, ik wil altijd winnen en we zullen winnen. Ik beloof jullie. Ze zullen het veld ingaan en bereid zijn voor elkaar te sterven. Als ze dat doen, komt de rest vanzelf", aldus Henriksen.