‘Er moet iets veranderen, anders volgen acht maanden van ondraaglijke pijn'

Woensdag, 12 oktober 2022 om 11:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:08

De resultaten van Juventus gaan van kwaad tot erger en de vraag is hoe lang de positie van Massimiliano Allegri nog houdbaar blijft. President Andrea Agnelli heeft echter laten weten dat de trainer niet wordt ontslagen. “Hij is de Juventus-coach en hij zal blijven.” Allegri is ook niet van plan zelf op te stappen en ziet in de crisis juist een uitdaging. “Als het moeilijker wordt, is het nog mooier”, aldus de trainer.

Dinsdagavond ging de Oude Dame bij Maccabi Haifa met 2-0 onderuit in de Champions League. Het is de slechtste start van een Champions League-campagne ooit voor Juventus. Er werd voor de vierde keer op rij een uitnederlaag geleden en zij wisten al een maand het net niet te vinden in een uitwedstrijd. Daardoor wordt voor Juventus nog een hels karwei om zich in de komende twee wedstrijden te kwalificeren voor de knock-outfase van het miljardenbal. De resultaten in de Serie A zijn ook dramatisch, met maar één winstpartij in de laatste vijf wedstrijden. Afgelopen weekend werd er thuis ook nog met 0-2 verloren van AC Milan en zodoende staat Juventus op een achtste plaats met slechts dertien punten uit negen wedstrijden.

De positie van Allegri is inmiddels redelijk onhoudbaar geworden maar Agnelli denkt er niet aan hem te ontslaan. Tegen Sky Sports liet de president weten dat Allegri mag blijven. “Vanavond (dinsdag, red.) schaam ik mij en ben ik boos. In een situatie als deze is het niet een kwestie van één persoon, maar van een groep. Het kan niet de schuld van de manager zijn als we geen tackle winnen. Ik ben niet degene die beslist over het management van het team, dat is aan de coach zelf.” Allegri kon zich vinden in de woorden van zijn president en vindt dat de crisis de uitdaging alleen maar mooier maakt. “We moeten nu gewoon zwijgen en hard werken. Agnelli heeft gelijk: de prestaties zijn slecht, maar denk ik aan ontslag nemen? Nooit,” zo klonk hij strijdbaar.

Corriere dello Sport vond dat Juventus ‘instortte’ in Haifa en noemt hun situatie ‘een zeer zwarte crisis’. “Juve bereikte een van de grootste dieptepunten in hun geschiedenis door met 2-0 te verliezen bij Maccabi Haifa. Het team van Allegri blijft op drie punten steken, staat slechts op doelsaldo derde en kan kwalificatie voor de achtste finale eigenlijk al vergeten."

Volgens La Gazzetta Dello Sport komen er nog ‘acht maanden van ondraaglijke pijn aan’ als het zo door blijft gaan voor Juventus. “Allegri lijkt zijn magie te hebben verloren. Het management verdedigt hem nog wel, maar het roer moet echt om.” Volgens het medium was er weinig sprake van vrede na de nederlaag in het Heilige Land. Allegri’s ploeg wordt vergeleken met een Armata Brancaleone, een Brancaleone-leger. De naam refereert aan een oude Italiaanse comedyfilm en wordt vandaag de dag in Italië gebruikt om een groep slecht uitgeruste en ongeorganiseerde mensen te omschrijven. “Helaas valt er niets te lachen in Turijn. Juventus leed de derde nederlaag in de Champions League-groep en vergaarde slechts drie punten.”