‘Sjors Ultee hoorde van bovenaf dat ze niet wilden dat ik speelde’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:14

Emil Hansson heeft meer details prijsgegeven van zijn teleurstellende verblijf bij Fortuna Sittard. De buitenspeler van Heracles Almelo stond tussen 2020 en 2022 onder contract in Limburg, maar wist nooit een onuitwisbare indruk achter te laten. Hansson moest het voornamelijk doen met invalbeurten en volgens hem kwam dat onder meer door invloeden van bovenaf. Niet toenmalig trainer Sjors Ultee maar de clubleiding bepaalde wie er speelden.

Hansson tekende in de zomer van 2020 een vierjarig contract bij Fortuna, maar kwam bij de Limburgers nooit helemaal uit de verf. Zelf heeft hij daar wel een verklaring voor. "Ik denk dat Fortuna en ik geen klik hadden", aldus de aanvaller bij ESPN. "Dat kan soms gebeuren. Ik heb verkeerde dingen gedaan en de club heeft verkeerde dingen gedaan. Het ging niet samen. Als ik niet speel over een langere periode, laat ik mijn hoofd zakken en raak ik geïrriteerd. Ik vond mezelf goed genoeg om te spelen, maar bepaalde mensen binnen de club vonden van niet."

Volgens Hansson was Ultee, iemand waar hij een goede band mee opbouwde, niet de enige die besliste over de opstelling. "Ik had goede gesprekken met Sjors (Ultee, red.), die toen trainer was. Hij hoorde vaak van bovenaf dat ze wilden dat ik niet zou spelen", onthult Hansson. "Als je krijgt te horen dat de clubleiding het niet in jou ziet zitten, heb je geen zin om daar te zijn. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar dat is mij wel een keer verteld. Het maakt nu niet meer uit. Ik ben blij dat ik hier ben en niet daar. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie met Heracles en weer mooie momenten beleven."

Dat laatste lukt Hansson in de Keuken Kampioen Divisie aardig. De buitenspeler was dit seizoen al goed voor zes goals en acht assists en behoort tot de absolute smaakmakers. Ultee laat in een reactie weten altijd fijn te hebben samengewerkt met Hansson. Over de exacte details laat hij zich niet uit. ''Ik vind Emil Hansson een hele goede speler", aldus de werkloze oefenmeester. "Ondanks de kritiek die er op hem was bij Fortuna Sittard, bleef hij altijd heel hard werken en bleef het een geweldige man om mee te werken. Ik ben blij om te zien dat hij het nu zo goed doet bij Heracles Almelo.''