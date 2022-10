Verontwaardiging over vertrekwens Mbappé: ‘Voor wie is dit gerucht?’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Het nieuws over de eventuele breuk tussen Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain houdt de gemoederen in Frankrijk behoorlijk bezig. De Franse sterspeler zou zeer ongelukkig zijn met de huidige situatie en stuurt aan op een vertrek in januari. De Parijzenaren zouden niet bereid zijn om de 23-jarige aanvaller naar Real Madrid te laten vertrekken, zo klinkt het in de Franse en Spaanse media. Thierry Henry vraagt zich om wie het draait: de club of de speler.

"Niemand wordt graag geconfronteerd met iets waar hij misschien minder goed in is, maar hij vindt blijkbaar iets niet leuk", vertelde de voormalig topspits dinsdagavond bij CBS. "Dat is alles. Toch is er iets groters dan de rest: de club. Hebben ze Mbappé het gevoel gegeven dat de club belangrijker was of gaven ze hem het gevoel dat hij belangrijker was? Uiteindelijk is er maar één regel: als de coach je vraagt om iets te doen, dan doe je dat voor het team. En PSG wint ook de meeste wedstrijden. Als ze zouden verliezen, dan begreep ik deze discussie."

Trainer Christophe Galtier zei na afloop van het Champions League-duel met Benfica (1-1) van niets te weten. "Ik weet dat dit een gerucht is dat informatie is geworden en informatie dat een statement is geworden. Ik vind het verrassend dat dit een paar uur voor de wedstrijd gebeurt. Ik heb nooit lucht gekregen van deze informatie, noch van Kylian of zijn management. Ik heb het onderwerp niet aangehaald in de kleedkamer. Zowel met de spelers als de staf niet. We bleven gefocust op de voorbereiding van de wedstrijd en ik zag geen gestoorde spelers. Ik vraag me vooral af: voor wie is dit gerucht?"

Mbappé sloot de uiterst hectische dag af met een treffer tegen Benfica, maar wist opnieuw niet te winnen van het team van Roger Schmidt. "Als je Paris Saint-Germain bent, moet je winnen en gevaarlijker zijn", legt Galtier de vinger op de zere plek. "De wedstrijd van vanavond (dinsdag, red.) lijkt in niets op wat we vorige week in Lissabon hebben laten zien. Daar creëerden we veel meer. Het was een wedstrijd waarin de verdediging de aanval overnam, hoewel ik denk dat we minder druk hadden. In de laatste dertig meter vertraagden we het spel waardoor Benfica stand kon houden."