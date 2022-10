Unibet: een odd van 2.06 voor een doelpunt van basisspits Giménez

Donderdag, 13 oktober 2022 om 05:30 • Laatste update: 10:27

Feyenoord neemt het donderdagavond opnieuw op tegen FC Midtjylland, maar dit keer in de eigen Kuip! In Herning waren de elftallen van trainers Arne Slot en Albert Capellas flink aan elkaar gewaagd (2-2). Kan de magie van Het Legioen op een Europese avond in Rotterdam wel doorslag geven? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Europese kraker van Feyenoord.

In de MCH Arena kwam Feyenoord na 21 minuten spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Sebastian Szymanski. Vlak voor rust wist aanvoerder Orkun Kökçü de score te verdubbelen door een strafschop te benutten. Na rust ging het echter mis bij de Rotterdammers. Nadat Gustav Isaksen in de 54ste minuut de aansluitingstreffer had gemaakt voor Midtjylland, was het Juninho die vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2 voor zijn rekening nam. Daardoor ging Feyenoord alsnog met een slecht gevoel huiswaarts.

Midtjylland had afgelopen weekend een twijfelachtige generale repetitie voor het duel in De Kuip. Uit bij Aarhus GF leek het er lange tijd op dat Midtjylland, ondanks een man meer, puntverlies zou gaan lijden. Vlak voor tijd werd Anders Dreyer alsnog de matchwinner, waardoor het elftal van Capellas drie punten kon bijschrijven in de Deense Superliga. Toch zal Midtjylland in Rotterdam beter voor de dag moeten komen om het Feyenoord lastig te maken.

De kans is groot dat Santiago Giménez opnieuw de kans krijgt van Slot om zich te bewijzen als basisspeler. Afgelopen zondag stond de Mexicaan aan de aftrap tijdens de zege op FC Twente (2-0), maar tot scoren kwam hij niet. Feyenoord zal met name rekening moeten gaan houden met de 21-jarige Isaksen, die het rechtsback Marcus Pedersen in Denemarken knap lastig wist te maken.

