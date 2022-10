Jürgen Klopp geprikkeld: ‘Doe me een plezier en stel je eigen vraag’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Jürgen Klopp heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-treffen met Rangers FC een vermakelijk onderonsje gehad met Vinny O'Connor. De journalist van Sky Sports haalde een uitspraak aan van Dietmar Hamann, die na de 3-2 nederlaag tegen Arsenal stelde dat er een 'vonk' miste bij Liverpool. Klopp was daar duidelijk niet van gediend.

Hamann is de afgelopen tijd vaker kritisch geweest met zijn analyses over Liverpool. De voormalig middenvelder van the Reds laat op de Duitse televisie zijn licht schijnen op de prestaties van zijn oud-werkgever en daar lijkt ook Klopp kennis van te hebben genomen. "Liverpool ziet er vermoeid uit, ik weet niet waar de vonk vandaan moet komen", zei Hamann na de nederlaag tegen Arsenal. "Ik schrijf ze niet af, maar ze hebben een vonk nodig. De nieuwe aanwinsten hebben tijd nodig om zich aan te passen en sinds Mohamed Salah zijn contract heeft verlengd is hij onzichtbaar."

"Do me a favour and ask your own question" ?? Jurgen Klopp is NOT happy with a comment made by Dietmar Hamann ?? pic.twitter.com/X7EMKSuL7A — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 11, 2022

Hamann speelde meer dan tweehonderd wedstrijden voor Liverpool en won negen titels, waaronder twee keer de FA Cup, twee keer de League Cup en de Champions League. "Ik hoorde dat Liverpool een vonk nodig heeft, hoe voel jij dat?", haalde O'Connor de woorden van Hamann aan. Klopp onderbrak hem en zei: "Wie zei dat?" Waarop O'Connor antwoordde: "Didi Hamann." Klopp snauwde vervolgens sarcastisch terug: "Oh geweldig, hij is een fantastische bron. Overal gerespecteerd." O'Connor: "Voormalig Liverpool-middenvelder, natuurlijk..."

"Dat geeft je niet het recht om te zeggen wat je wilt. Zeker als je geen idee hebt", haakte Klopp daar weer op in. "Ik denk dat Didi Hamann het niet verdient dat je zijn woorden gebruikt om mij een vraag te stellen. Doe me een plezier en stel je eigen vraag." O'Connor bleef desondanks vasthouden aan zijn woorden. "Wat ik je vraag is wat je voelt dat nodig is? Waar zie jij die vonk, als je voelt dat het een vonk is die je nodig hebt." Ook daar haakte Klopp scherp op in. "Probeer een vraag te stellen zonder het woord 'vonk' te gebruiken, dat is vanaf nu de uitdaging!"

Liverpool moet woensdag tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst het chagrijn uit de Premier League van zich af zien te spelen. De ploeg van Klopp wist dit seizoen in competitieverband pas twee keer te winnen. In de Champions League bezetten the Reds de tweede plek tussen Napoli en Ajax. Bij een overwinning op Rangers zet het elftal van Klopp een grote stap richting overwintering in het miljardenbal. Ajax neemt het eerder op de avond op tegen Napoli en zal uit zijn op eerherstel na de 1-6 oorwassing in de Johan Cruijff ArenA.