Xavi heeft bemoedigende woorden over Frenkie in aanloop naar cruciale duels

Woensdag, 12 oktober 2022 om 07:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:02

Er bestaat een kans dat Frenkie de Jong woensdagavond aan de aftrap verschijnt bij Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Internazionale. De middenvelder is volledig hersteld van zijn dijbeenblessure en is fit genoeg om te starten, zo gaf Xavi te kennen tijdens de persconferentie. De terugkeer van De Jong is goed nieuws voor de Oranje-international én Xavi, daar de oefenmeester iedereen kan gebruiken met het oog op de cruciale dagen die staan te wachten. Zondag nemen de Catalanen het in Estadio Santiago Bernabéu op tegen Real Madrid.

Barcelona is gebaat bij een overwinning tegen Internazionale. De ploeg van Xavi staat derde in Groep C van de Champions League en kan bij een nederlaag op de Italianen overwintering in het miljardenbal zo goed als uit het hoofd zetten. "Ik ben altijd optimistisch", probeerde Xavi de druk weg te nemen. "Ik probeer van het positieve uit te gaan en mezelf niet naar beneden te praten. We moeten spelen zoals we het laatste halfuur in Milaan deden. Hopelijk wordt het dan een magische avond voor ons. Het is een finale."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi zei zich vooral zorgen te maken over het aanvalsspel en de intensiteit. De fouten in de eerste helft tegen Inter en de tweede helft tegen Celta de Vigo (1-0 winst) moeten snel tot het verleden behoren. "In de eerste helft werd de rol van Raphinha of Marcos Alonso niet begrepen. Ja, we hebben de fouten zeker ontdekt. We moeten het positiespel op het middenveld verbeteren. Daar moeten we meer ruimte creëren. Aanvallen vanuit de tweede lijn, schieten van afstand. We moeten zeker iets veranderen, veel agressiever zijn. Vanaf de eerst minuut moeten we laten zien dat we hongerig zijn."

Ook gaf Xavi te kennen dat Robert Lewandowski meer in het spel betrokken moet worden. "Robert moet belangrijk zijn. We moeten allemaal een stap voorwaarts denken en zorgen dat hij zich op zijn gemak voelt. In Milaan is hij veel te weinig in het spel betrokken geweest." Over het herstel van De Jong, die afgelopen weekend een halfuur meedeed tegen Celta de Vigo, had Xavi tot slot goed nieuws te melden. "Met Frenkie gaat het goed. Hij komt terug van een blessure, we moeten zien of hij klaar is om te starten tegen Internazionale." Het duel in het Spotify Camp Nou vangt om 21.00 uur aan.