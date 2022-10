VZ 5: Mbappe lijkt op rampkoers bij PSG; Schreuder moet puzzelen

Woensdag, 12 oktober 2022 om 00:00 • Rian Rosendaal

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Mbappé wil in januari weg bij PSG: Al-Khelaïfi lijkt toekomstige club te bepalen

Kylian Mbappé wil in januari per se vertrekken bij Paris Saint-Germain, zo meldt het Spaanse Marca. Bronnen bevestigen het nieuws dat RMC Sport eerder al bracht: de relatie tussen Mbappé en de clubleiding van PSG is onhoudbaar geworden. De Parijzenaren zouden echter niet bereid zijn om de 23-jarige aanvaller naar Real Madrid te laten vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over het mogelijke vertrek van Mbappé bij PSG

Bergwijn ontkent rol teamgenoot in vormdip: ‘Daar heeft het niks mee te maken’

Steven Bergwijn denkt dat zijn mindere vorm niks te maken heeft met de entree van Mohammed Kudus in het elftal van Ajax. Dat zei de 25-jarige buitenspeler op de persconferentie van Ajax in aanloop naar het Champions League-duel met Napoli van woensdagavond. Gesuggereerd werd dat Bergwijn misschien een mindere klik heeft met Kudus in vergelijking met Brian Brobbey, maar dat ontkent de Amsterdammer.

Check hier wat Bergwijn zegt over onder meer Brobbey en Kudus

Tegenvaller voor Ajax: basisspeler ontbreekt tijdens cruciaal duel in Napels

Alfred Schreuder kan tijdens het belangrijke Champions League-duel met Napoli geen beroep doen op Devyne Rensch, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. De negentienjarige rechtsback kampt met een blessure en is achtergebleven in Amsterdam. Waar Jorge Sánchez de thuiswedstrijd tegen Napoli (1-6 nederlaag) moest laten schieten, is de Mexicaan inmiddels weer terug in de Europese selectie van Ajax.

Lees hier meer over de voorbereiding van Ajax op het duel met Napoli

Haaland onthult bizar dieet: ‘Er wordt gezegd dat het slecht voor je is’

Erling Braut Haaland houdt er enkele aparte eet- en leefgewoonten op na. De Noorse doelpuntenmachine onthult in de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’ graag het hart en de lever van koeien te eten. De spits kan in zijn eerste maanden bij Manchester City fenomenale cijfers overleggen. Zo was hij in dertien officiële duels in het shirt van the Citizens al goed voor twintig goals.

Check hier alles over de bijzondere eetgewoonte van Haaland

Haller komt opnieuw met positief nieuws: ‘Het kan heel snel gaan’

Sébastien Haller heeft opnieuw een positieve update gegeven over zijn herstel van teelbalkanker. Kort na zijn miljoenentransfer naar Borussia Dortmund werd er een kwaadaardige tumor in de teelballen van de Ivoriaan ontdekt. De behandeling verloopt goed voor de 28-jarige spits en hij rekent erop dat hij in de nabije toekomst groen licht krijgt om weer zijn rentree op het trainingsveld te maken.

Lees hier meer over de positieve update van Haller