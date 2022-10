‘Als hij fit blijft, is hij de komende vijftien jaar de nummer 1 bij Oranje’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 23:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:04

Het WK in Qatar dat over ruim een maand begint komt steeds dichterbij en dat zorgt ervoor dat de discussies over wie er wel en geen basisplaats verdient onder Louis van Gaal toenemen. Ronald de Boer noemt in gesprek met Voetbal International zijn ideale basiself op het mondiale eindtoernooi in Qatar. "Een paar spelers zijn onomstreden bij mij, maar voor andere posities zal er naar de vorm gekeken worden."

Niet alle posities in het basiselftal van Van Gaal op het WK liggen al voor honderd procent vast. De Boer vindt het daarom bijvoorbeeld moeilijk om de eerste keeper aan te wijzen. “Als het WK nu zou beginnen, kies ik voor Remko Pasveer. Maar ik heb Justin Bijlow reddingen zien maken in de Europa League, dat was echt weer de oude Bijlow.” De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona heeft veel vertrouwen in de doelman van Feyenoord. “Als hij fit blijft en zijn ritme behoudt, is hij voor mij de nummer 1 voor de komende vijftien jaar.”

De Boer noemt Denzel Dumfries een ‘zekerheidje’ op rechts en kan ook niet om Virgil van Dijk heen. De analist passeert Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt in het centrum naast de verdediger van Liverpool. “Ik kies voor Jurriën Timber en Nathan Aké. Ik ben heel blij dat Pep Guardiola laatstgenoemde omarmd heeft bij Manchester City, hij gaat alleen maar voetballen. Timber past perfect in dit systeem, omdat hij durft door te dekken.” Daley Blind zit, als het aan de 67-voudig international ligt, op de bank in Qatar. “Ik ben een fan van hem, maar ik ga toch voor Tyrell Malacia. Ik denk dat je anders tegen toppers als Kylian Mbappé erg kwetsbaar bent over links. Blind is een passer, maar dat kunnen Aké en Frenkie de Jong ook.”

Teun Koopmeiners en Cody Gakpo maken het middenveld van de oud-voetballer compleet. “Koopmeiners is een wapen met zijn traptechniek. Wie moet er anders een vrije trap injassen bij Oranje? Memphis Depay misschien? Bij Gakpo gaat het allemaal heel snel. Eerst was hij niet goed genoeg, nu hoor je weer dat hij tachtig miljoen euro waard is. Maar, gezien zijn kwaliteiten, zou ik hem zeker meenemen en opstellen.” Voorin kiest De Boer voor de onomstreden Depay, met naast hem Steven Bergwijn. “In de aanval is het een beetje hetzelfde verhaal als onder de lat. Als Donyell Malen het opeens op zijn heupen krijgt bij Borussia Dortmund en Bergwijn zet zijn huidige slechte vorm voort bij Ajax… Dan is Memphis-Malen ook een heel leuk duo voor op het WK”, oordeelt de broer van ex-bondscoach Frank.

Ideale opstelling Ronald de Boer: Bijlow; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Malacia; De Jong, Gakpo, Koopmeiners; Bergwijn, Memphis