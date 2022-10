Danny Blind biedt hoop op CL-avond: ‘We houden hem in de peiling’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:25

Donyell Malen heeft geregeld een basisplaats bij Borussia Dortmund en dat is ook de technische staf van het Nederlands elftal niet ontgaan. Assistent-bondscoach Danny Blind verklaart dinsdagavond bij Ziggo Sport dat de aanvaller zeker in de gaten wordt gehouden door bondscoach Louis van Gaal. Malen kwam mede door blessureleed in maart van dit jaar voor het laatst in actie voor Oranje.

"Hij wordt zeker in de peiling gehouden", erkende Blind voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Dortmund en Sevilla. "Er zijn allemaal van dat soort jongens. Danjuma is nu weer aan het spelen bij Villarreal. Nou, dat geldt voor Donyell ook. Hij is een tijdje geblesseerd geweest en heeft een keer in de basis gestaan en is een keer ingevallen. En nu weer een basisplek. Dus ja, laat het maar zien", zegt Blind tegen Malen, die zaterdag tegen Bayern München (2-2) ook aan de aftrap verscheen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donyell Malen is nog steeds in beeld bij Oranje.

Malen maakte deel uit van de selectie van Oranje op het EK in 2021 en in alle vier wedstrijden kreeg de aanvaller speeltijd van toenmalig bondscoach Frank de Boer. In het restant van 2021 kwam de voormalig PSV'er ook nog geregeld in actie als international. Zijn laatste optreden in het Nederlands elftal dateert van eind maart, toen het elftal van Van Gaal in een oefeninterland met 1-1 gelijkspeelde tegen Duitsland.

Presentator Wytse van der Goot brengt vervolgens naar voren dat Dortmund met Youssoufa Moukoko over een andere talentvolle aanvaller beschikt. "Bellingham is voor best wel veel geld, 25 miljoen euro, gehaald. Maar toen was hij zeventien of achttien jaar. Dus dat is ook een beetje hun policy. Dat ze toch spelers kopen die gelijk hun inbreng kunnen hebben, maar die op termijn ook wel weer verkocht moeten worden. Maargoed, dat werpt wel zijn vruchten af. Maar het is toch iets anders dan Bayern dat eigenlijk nooit spelers hoeft te verkopen."