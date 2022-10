Nieuwe voetbalshow Dortmund blijft uit; volgende kans tegen Man City

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 23:02 • Rian Rosendaal

Borussia Dortmund is er dinsdagavond niet in geslaagd om voor de tweede keer in een week tijd te winnen van Sevilla. BVB kwam in het eigen Signal Iduna Park niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Jude Bellingham was met de gelijkmaker andermaal belangrijk voor Dortmund en Donyell Malen had opnieuw een basisplaats. Door het resultaat in Duitsland is koploper Manchester City met tien punten zeker van overwintering in de Champions League.

Het eerste wapenfeit van Sevilla, waar Jorge Sampaoli zijn vuurdoop beleefde in het miljardenbal, kwam na twaalf minuten spelen. Na een vlotte aanval kwam de bal terecht bij Ivan Rakitic, die van binnen de zestien over het doel schoot. De openingstreffer voor de Spanjaarden zou zes minuten later alsnog vallen. Tanguy Nianzou kopte raak in de korte hoek uit een vrije trap van Rakitic. Het was het eerste doelpunt van de lange centrale verdediger in het shirt van Sevilla. Een meevaller voor het elftal van Sampaoli na de matige start in LaLiga en de Champions League. Bij Dortmund schreeuwde iedereen om een strafschop toen Bellingham na een halfuur neerging in het strafschopgebied. De bal kwam echter niet op de stip te liggen.

Tanguy Nianzou met de kop! ??

Het Sampaoli-effect lijkt in gang te zijn gezet, Sevilla komt op voorsprong in Dormtund ??#ZiggoSport #UCL #DORSEV pic.twitter.com/g0ozPrRKcA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

Het uitblijven van de penalty bleek geen negatief effect te hebben op Bellingham. De pas negentienjarige middenvelder, vorige week trefzeker in Sevilla, werkte de bal tien minuten voor rust over de lijn na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Thomas Meunier: 1-1. Kort voor het rustsignaal zag de bedrijvige Bellingham nog een schot over het doel van Bono verdwijnen. Na rust probeerde Dortmund Sevilla steeds meer onder druk te zetten. De mee opgekomen Niklas Süle zag dat Bono enige moeite had met zijn knal van buiten de zestien, maar verder gevaar was er niet voor de bezoekers. Sampaoli besloot om Adnan Januzaj en Isco in te brengen in een poging om aanvallend meer te brengen.

Halverwege de tweede helft leek Dortmund goed weg te komen toen Erik Lamela van dichtbij een opgelegde kans onbenut liet. Met nog twintig minuten op de klok maakte de moegestreden Malen plaats voor Giovanni Reyna. Dortmund haalde alles uit de kast om plaatsing voor de achtste finale in de Champions League veilig te stellen in de slotfase. De zo gewenste winnend treffer bleef echter uit. In de thuiswedstrijd tegen Manchester City op 25 oktober kan kwalificatie voor de volgende ronde alsnog afgedwongen worden. Men staat nu op zeven punten, drie achter de Engelse grootmacht. Sevilla en FC Kopenhagen hebben twee punten verzameld tot dusver.