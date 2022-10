Real Madrid voorkomt op valreep eerste nederlaag; Leipzig wint bij Celtic

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 22:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:55

Real Madrid heeft op bezoek bij Shakhtar Donetsk het eerste puntenverlies van dit Champions League-seizoen geleden. In Warschau werd het 1-1, door doelpunten van Oleksandr Zubkov en Antonio Rüdiger. De Koninklijke staat nog steeds eerste in Groep F, met vier punten meer dan nummer twee RB Leipzirg. Dat won met 0-2 bij Celtic, door doelpunten van Timo Werner en Emil Forsberg.

Shakhtar Donetsk – Real Madrid 1-1

Real begon het duel met Shakhtar Donetsk in de wetenschap dat het bij een overwinning zo goed als zeker zou zijn van de knock-outfase. De beste mogelijkheden in de eerste helft waren dan ook voor de Madrilenen. Karim Benzema, Rodrygo en Federico Valverde namen alle drie het doel van Shakhtar-keeper Anatolii Trubin onder vuur, maar steeds had de sluitpost een antwoord. Shakhtar was het dichtst bij een doelpunt via Heorhii Sudakov: hij slalomde langs drie verdedigers en was op weg naar het doel van Real, maar op het laatste moment stak Nacho daar een stokje voor.

????????????, Skakhtar binnen 30 seconden via Zubkov op voorsprong! ?? De regerend kampioen moet in de achtervolging in Warschau.. ???? Weten ze het tij te keren? ??#ZiggoSport #UCL #SHARMA pic.twitter.com/TL5jS73Oy7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

In de tweede helft kende Shakhtar een droomstart. Binnen een minuut belandde een voorzet van Bogdan Mykhaylichenko op het hoofd van Zubkov, die zo de 1-0 binnenkopte. Diezelfde Zubkov stuurde halverwege het tweede bedrijf Lassina Traoré alleen op het doel van Real af. Aanvankelijk stuitte Traoré op Real-doelman Andriy Lunin, maar de bal belandde vervolgens opnieuw bij de voormalig Ajacied. Hij handelde echter te gehaast en zag zijn poging op de bovenkant van de lat belanden. In de slotfase was Real via Marco Asensio nog dicht bij de gelijkmaker, maar de Spanjaard kon zijn voet net niet tegen een voorzet van Vinícius Júnior krijgen. Real leek af te stevenen op de eerste nederlaag van dit Champions League-seizoen, totdat Rüdiger op aangeven van Toni Kroos in de blessuretijd de 1-1 binnenkopte.

Celtic – RB Leipzig 0-2

Celtic moest eigenlijk wel winnen van RB Leipzig als het nog een realistische kans wilde houden op plaatsing voor de knock-outfase. Al binnen een minuut kregen de Schotten een goede mogelijkheid op de openingstreffer, maar de kopbal van Daizen Maeda ging over. In de fase daarna was het meeste balbezit voor Leipzig, maar kreeg Celtic de beste kansen. Zo raakte Matt O'Riley na een klein half uur de paal uit een corner, waarna Greg Taylor uit de rebound de bal op de lat knalde. Niet veel later kreeg ook Kyogo Furuhashi een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal ging over.

De beslissing in Glasgow is daar! ?????????????? Invaller Forsberg maakt af en ditmaal is Timo Werner de aangever: 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #CELRBL pic.twitter.com/gcaWUSj88g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

In de tweede helft was het juist Leipzig dat de kansen kreeg. Willi Orban zag zijn poging nog gestopt worden door Joe Hart, maar een kwartier voor tijd was het via Werner wel raak. André Silva legde de bal vanaf de achterlijn terug, waarna de Duitser raak wist te koppen. Een kleine tien minuten later vond diezelfde Werner teamgenoot Forsberg in het vijandelijke strafschopgebied, waarna de Zweed het duel van dichtbij besliste: 0-2. Daarmee klom Leipzig naar plek twee in Groep F, terwijl Celtic vierde blijft met slechts één punt.