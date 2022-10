Kylian Mbappé sluit hectische dag af met doelpunt, maar wint niet van Benfica

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 22:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:03

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Benfica heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Parijs eindigde in 1-1, waardoor de strijd om groepswinst in poule H van de Champions League nog volledig openligt. Benfica en PSG staan allebei op acht punten na vier duels en zullen in de laatste twee wedstrijden gaan bepalen wie groepswinnaar wordt.

PSG kon in het eigen Parc des Princes niet beschikken over Lionel Messi. De Argentijn ontbrak wegens een kuitblessure. Ook Nuno Mendes (dijblessure), Renato Sanches (liesblessure) en Presnel Kimpembe (spierblessure) waren niet beschikbaar voor trainer Christophe Galtier. Kylian Mbappé, van wie dinsdag naar buiten kwam dat hij wil vertrekken uit Parijs, vormde een aanvalsduo met Neymar. Ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes stond aan de aftrap bij het Benfica van Roger Schmidt.

????????! Kylian Mbappé doet het vanaf de stip ??

Juan Bernat wordt neer geschopt en de superspits maakt vervolgens geen fout: PSG op 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #PSGBEN pic.twitter.com/L9AL5ywDGI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

De Noorse middenvelder legde de bal na zeventien minuten handig klaar voor Rafa Silva, maar de Portugees werkte de bal hard over. PSG, dat wel het grootste deel van het balbezit had in het eerste half uur, wist geen grote kansen te creëren. Sterker nog, het kwam maar tot één schot in de eerste dertig minuten. Toch kwam de thuisploeg nog in het eerste bedrijf op voorsprong. António Silva maakte een overtreding in het strafschopgebied op Juan Bernat, waarna Mbappé de penalty opeiste. De Fransman faalde niet en schoot zijn ploeg op voorsprong: 1-0.

De veelbesproken ster van PSG maakte kort na rust bijna zijn tweede van de avond. Mbappé trok naar binnen en zocht de verre hoek, maar zag zijn inzet net naast vliegen. Die misser kwam de thuisploeg duur te staan, aangezien Benfica in de zestigste minuut ook een penalty toegewezen kreeg. Het was Marco Verratti die de strafschop veroorzaakte na een overtreding op Silva. João Mário schoot vanaf elf meter recht door het midden, waar Gianluigi Donnarumma de hoek koos: 1-1.

Even daarna raakte Neymar na een tackle van Enzo Fernández geblesseerd aan zijn enkel. De Braziliaan zal meteen hebben gedacht aan het WK in Qatar van volgende maand, maar kon wel verder spelen. Mbappé dacht kort voor tijd de winnende binnen te schieten, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Benfica hield in de slotfase stand en pakte daardoor een punt in Parijs. De Portugezen zullen met PSG in de laatste twee wedstrijden in de groepsfase gaan bepalen wie de groepswinnaar wordt in Groep H.