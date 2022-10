Absentie Miedema en Martens laat zich voelen: eerste nederlaag Jonker

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:06

Andries Jonker heeft voor het eerst verloren als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Noorwegen was dinsdagavond in een vriendschappelijke interland in het Kyocera Stadion met 0-2 te sterk. Bij Nederland ontbrak Vivianne Miedema vanwege ziekte, terwijl Dominique Janssen, Stefanie van der Gragt, Lieke Martens en Shanice van de Sanden de interland in goed overleg met Jonker aan zich voorbij lieten gaan.

De Oranje Leeuwinnen gingen in de openingsfase van de ontmoeting in Den Haag nadrukkelijk op zoek naar de 1-0, al had Lisa Doorn rood kunnen en misschien moeten hebben in de derde minuut. De verdediger kreeg slechts geel voor het neerhalen van de doorgebroken Haug. Sherida Spitse, Victoria Pelova en Damaris Egurrola faalden echter in kansrijke positie. De Oranjevrouwen, met Fenna Kalma en Jill Roord als aanvallers, bleven het proberen in het restant van de eerste helft, maar het ontbrak de formatie van Jonker aan stootkracht in de voorste linie. Het stugge Noorwegen hield stand en was niet ontevreden met de 0-0 stand halverwege. Jonker besloot in de rust om Daniëlle van de Donk in te brengen voor Egurrola.

In de tweede helft in het stadion van ADO Den Haag veranderde het spelbeeld eigenlijk niet. Kalma zag een kopbal geblokt worden en een uithaal van Spitse werd uit de bovenhoek gehaald door Aurora Mikalsen. Tussendoor raakte Amalie Eikeland de lat namens Noorwegen. De ban werd gebroken na 63 minuten spelen, al was het niet Nederland dat wist te scoren. Sophie Haug schoot van dichtbij onberispelijk raak voor de Noren: 0-1. Het goede voorbereidende werk uit een vrije trap was van linksbuiten Julie Blakstad. Verdedigend zag Oranje er niet goed uit overigens. De kort daarvoor ingevallen Jackie Groenen, die Pelova verving, schoot enkele minuten later over het doel van Noorwegen. De slotfase bleek Nederland niet gunstig gezind te zijn.

Een schot op doel verdween via de ongelukkig Spitse achter Daphne van Domselaar in het net: 0-2. Op dat moment waren er nog zestien minuten te spelen in het Kyocera Stadion. De niet productieve Kalma was toen al afgelost door Romée Leuchter. De invaller liet zich gelijk gelden, al verdween haar schot in kansrijke positie wel over het doel. Leuchter dacht vijf minuten voor het einde alleen op het doel af te kunnen gaan, maar de aanvaller van Ajax werd teruggefloten wegens buitenspel. Een aansluitingstreffer was de Oranje Leeuwinnen niet gegeven, waardoor de eerste nederlaag onder het bewind van Jonker een feit is.