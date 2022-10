‘Mbappé heeft mij of de president nooit iets verteld over een vertrek’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 21:12 • Rian Rosendaal

Luis Campos weet naar eigen zeggen niets van een vertrek van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain in januari. Volgens de technisch directeur is de aanvaller gelukkig in Parijs en niet uit op een winterse transfer. Campos zou volgens Le Parisien bij een eventueel vertrek van Mbappé ook zijn biezen willen pakken bij PSG, maar dat is volgens hem absoluut niet waar.

Campos zet een en andere recht voorafgaand aan het Champions League-duel van PSG met Benfica van dinsdagavond. "Mbappé heeft mij of de president (Nasser Al-Khelaïfi, red.) nooit iets verteld over een vertrek in januari. Die informatie ontken ik dan ook", zo klinkt het in een interview met Canal+. "Er zijn elke dag geruchten en daar kunnen we niet constant mee bezig zijn. Maar dit is een serieus gerucht, want mijn naam wordt namelijk genoemd", aldus Campos, die niet gelooft dat de verhalen rondom Mbappé van invloed zijn op de kleedkamer van PSG.

"Nee, het zijn allemaal ervaren spelers. Het is ook geen echt nieuws en het zorgt zeker niet voor frictie in de spelersgroep", zo verzekert de technisch directeur van PSG. Campos gaat vervolgens uitgebreider in op zijn eigen situatie in het Parc des Princes. "Ik heb een driejarig contract bij PSG en ben hier erg gelukkig. En het is mijn doel om iets moois achter te laten bij deze club." Campos benadrukt tot slot dat hij zeer regelmatig contact heeft met diverse spelers binnen de spelersgroep van trainer Christophe Galtier.

"We spreken dagelijks met Kylian. Dat doen we ook met Neymar, Danilo, Vitinha, Neymar en Verratti", geeft Campos aan welke spelers hij geregeld op gesprek heeft. "Deze spelers dragen dan ideeën aan en daarover ontstaat dan een discussie. Een maand geleden ging het nog over het transferbeleid van PSG. Dat waren verhelderende gesprekken. We werken er elke dag hard aan om beter te worden."

Le Parisien meldt dinsdag dat technisch directeur Luis Campos de kant van de aanvaller kiest en dreigt zijn taken in het Parc des Princes neer te leggen. Campos heeft volgens de Franse krant al sinds Mbappé veertien jaar oud was een hechte band met de spits. De bestuurder voelt zich net als de 23-jarige aanvaller verraden door de clubleiding van PSG en in het bijzonder voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi, zo klinkt het. Campos benadrukt echter dat hij niet van plan is om de club op korte termijn te verlaten.