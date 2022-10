Rood Gómez, gemiste penalty Mahrez en Haaland 90 minuten op de bank

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 20:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:00

Manchester City is tegen het eerste puntenverlies in de poulefase van de Champions League aangelopen. Op bezoek bij FC Kopenhagen, met Kevin Diks in de gelederen, was een 0-0 gelijkspel dinsdagavond het maximaal haalbare. Erling Braut Haaland bleef negentig minuten op de bank zitten, terwijl Riyad Mahrez een strafschop verprutste. Nog in de eerste helft kreeg vleugelverdediger Sergio Gómez rood voor het neerhalen van een doorgebroken Kopenhagen-speler.

Manchester City had duidelijk het betere van het spel in de openingfase. Julián Álvarez, de vervanger van Haaland, schoot in minuut zeven maar net naast na een goede pass van Jack Grealish. Luttele minuten later leek Rodri alsnog de 0-1 aan te tekenen met een fraaie volley van buiten de zestien. Het doelpunt werd echter geannuleerd wegens een handsbal kort daarvoor van Mahrez. Met 24 minuten op de klok kregen de bezoekers op advies van de VAR een strafschop toegekend na een handsbal van voormalig Ajacied Nicolai Boilesen. De inzet van Mahrez werd op katachtige wijze uit het doel gehouden door Kamil Grabara. 75 procent balbezit voor the Citizens in het eerste halfuur, maar doelpunten leverde dat overwicht niet op.

??????????... Mahrez! ?? Dé kans op de openingstreffer, maar Riyad Mahrez kan vanaf de penaltystip niet toeslaan ???#ZiggoSport #UCL #CPHMCI pic.twitter.com/kuDY60HKg9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

Met 30 minuten spelen op de klok moest Manchester City verder met tien spelers. Linksback Gómez kreeg een rode kaart voorgehouden na het neerhalen van de doorgebroken Hákon Arnar Haraldsson. Guardiola bouwde gelijk extra defensieve zekerheid in door Rúben Dias in te brengen voor Mahrez. De Engelse grootmacht hield stand tot aan de rust in Kopenhagen. Er werden bij Manchester City halverwege geen wissels toegepast, waardoor Haaland op de bank bleef zitten. De thuisploeg begon furieus aan de tweede helft en na een uur spelen had men zestig procent aan balbezit. Manchester City gokte voornamelijk op de counter na de hervatting, maar echte grote kansen bleven uit voor de titelfavoriet in de Champions League.

Guardiola zag zijn ploeg worstelen in aanvallend opzicht en besloot Bernardo Silva en Phil Foden in te brengen in de 78ste minuut. Grealish en De Bruyne maakten plaats in het Parken Stadion in de Deense hoofdstad. Ondertussen bleef Kopenhagen jagen op de overwinning, al bleef echt gevaar voor het doel van Manchester City uit. Het tiental van Guardiola leek het punt te koesteren en speelde de wedstrijd rustig uit. Kort voor tijd maakte Nathan Aké als invaller nog zijn opwachting. Met tien punten uit de eerste vier groepsduels is overwintering in de Champions League slechts een kwestie van tijd geworden. In dezelfde groep komen later deze dinsdagavond Borussia Dortmund en Sevilla in actie.

Manchester City met ???? ?????? verder! ?? Al na 30 minuten moeten The Citizens het met een man minder gaan doen ?? Sergio Gómez trekt een doorgebroken Haraldsson naar de grond en kan vertrekken: ROOD! ??#ZiggoSport #UCL #CPHMCI pic.twitter.com/CaJinsveAp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

Erling Braut Haaland bleef 90 minuten op de bank zitten.