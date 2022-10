Juventus verliest in Israël en raakt ook nog Ángel Di María kwijt

Dinsdag, 11 oktober 2022

Juventus is dinsdagavond op bezoek bij Maccabi Haifa met 2-0 onderuit gegaan. De Italianen kwamen de sterke eerste helft van de thuisploeg niet meer te boven en raakten tot overmaat van ramp ook nog Ángel Di María kwijt. De Argentijn moest het veld in de eerste helft met een spierblessure verlaten. Juventus zal de komende twee wedstrijden alle zeilen bij moeten zetten om zich nog te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League.

Tjaronn Chery, die in de Eredivisie een verleden heeft bij onder meer FC Groningen en ADO Den Haag, stond in de basis tegen de Italianen. De aanvallende middenvelder zag hoe zijn team Juventus in de openingsfase volledig overrompelde. De thuisploeg werd na enkele minuten namelijk al gevaarlijk via Frantzdy Pierrot, die van dichtbij echter recht op Wojciech Szczesny af kopte. Maccabi bleef vervolgens aandringen op de openingstreffer, die uiteindelijk in de zevende minuut al zou vallen. Omer Atzili werkte de bal na een fijne voorzet van Pierre Cornud met wat geluk via zijn rug achter Szczesny, die niet volledig vrijuit ging: 1-0.

??????????.. met de rug! ??

Omer Atzili heeft geen idee wat 'ie doet, maar vooral het geluk dat Wojciech Szczesny helemaal mis zit ??#ZiggoSport #UCL #MHAJUV pic.twitter.com/F7GkgGfTdg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 11, 2022

Ook de resterende tien minuten waren voor Maccabi, dat zich met een aantal goede mogelijkheden echter niet wist te belonen. Halverwege de eerste helft kreeg Juventus opnieuw een klap te verwerken, nadat Di María het veld geblesseerd moest verlaten met een spierblessure. De Argentijn zal er naar alle waarschijnlijkheid een tijdje uitliggen, waarbij men in zijn thuisland zal hopen dat het meevalt met het oog op het WK in Qatar wat over ruim zes weken begint. De statistieken van het eerste bedrijf waren veelzeggend: acht schoten voor Maccabi tegenover drie schoten van Juventus. Enkele minuten voor rust maakte Atzili zijn tweede doelpunt van de avond en bracht hij Allegri en Juventus nog dieper in de problemen. De aanvaller schoot de bal in de korte hoek hard in de kruising: 2-0.

Het tempo lag in de tweede helft wat lager dan in het eerste bedrijf. De Italianen leken in de zeventigste minuut recht te hebben op een strafschop na een duw in de rug van Juan Cuadrado, maar arbiter Mateu Lahoz hoorde van de VAR dat hij de goede beslissing maakte door het spel verder te laten gaan. Juventus wist zich na rust te herpakken en creëerde hier en daar wat kansen, maar tot een doelpunt kwam het niet. De nederlaag in Israël betekent dat de ploeg van Allegri nu met drie punten uit vier wedstrijden op de derde plaats staat in Groep H, op gelijke hoogte met Maccabi. De Italianen zullen de laatste twee wedstrijden tegen Benfica (uit) en Paris Saint-Germain (thuis) dus moeten winnen om zicht te houden op overwintering in de Champions League.