Wereldkampioen tikt Mbappé op de vingers: ‘Kylian, word eens volwassen’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 19:18 • Rian Rosendaal

De vermeende vertrekwens van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain houdt de gemoederen flink bezig. Le Parisien meldt dinsdag dat technisch directeur Luis Campos de kant van de aanvaller kiest en dreigt zijn taken in het Parc des Princes neer te leggen. Voormalig wereldkampioen Emmanuel Petit zit duidelijk niet in het kamp-Mbappé en vraagt zich af waar de superster van PSG mee bezig is.

Campos heeft volgens bovengenoemde krant al sinds Mbappé veertien jaar oud was een hechte band met de spits. De bestuurder voelt zich net als de 23-jarige aanvaller verraden door de clubleiding van PSV en in het bijzonder voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi. Mbappé, die nog niet zolang geleden verlengde tot medio 2025, is volgens berichtgeving in Frankrijk ontevreden over zijn rol in het ambitieuze project van PSG en het gebrek aan daadkracht in de zomerse transferperiode.

Petit, wereldkampioen in 1998 en Europees kampioen in 2000, vindt de houding van de ontevreden Mbappé onbegrijpelijk. "Kylian, word eens volwassen, zo is het leven nu eenmaal", laat de voormalig middenvelder weten aan de aanvaller van PSG. "Elke dag gebeurt hetzelfde in de voetballerij. Er worden beloftes gemaakt en niemand komt ze vervolgens na. Betekent dit dat je moet stoppen met werken en alles aan de kaak moet stellen? Natuurlijk niet, wij noemen dit gewoon het leven van een volwassene", aldus de verbaasde Petit.

Bronnen bevestigen dinsdag het nieuws dat RMC Sport eerder al bracht: de relatie tussen Mbappé en de clubleiding van PSG is onhoudbaar geworden. De Parijzenaren zouden echter niet bereid zijn om de 23-jarige aanvaller naar Real Madrid te laten vertrekken. Toch zou PSG hem wel aan een Europese grootmacht als Liverpool willen verkopen. Real is geen optie, gezien de slechte relatie die PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft met Florentino Pérez, de president van de Madrilenen. Een domper voor Mbappé, die in zijn jeugd droomde van spelen voor De Koninklijke.

Mbappé was dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Ligue 1 en Champions League goed voor elf treffers. Opvallend genoeg gaf de 59-voudig international van les Bleus nog geen enkele assist. Waar Neymar in de afgelopen jaren veelal kritiek kreeg op zijn regelmatig zelfzuchtige spel, lijkt dat in de Franse media nu te zijn omgeslagen naar Mbappé. De Fransman zou volgens GOAL tevens nog altijd een slechte relatie onderhouden met de flamboyante Braziliaan.