Het Parool: Ajax-fan maandagavond neergestoken voor hotel in Napels

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 18:08 • Wessel Antes • Laatste update: 18:11

Een supporter van Ajax is maandagavond neergestoken voor zijn hotel in Napels, zo meldt Het Parool dinsdag. De Amsterdamse krant sprak met een woordvoerder van de club, die aangeeft dat de Ajacied het naar omstandigheden goed maakt. De verwachting is dat het slachtoffer het uitduel van Ajax met Napoli van woensdagavond gewoon kan bijwonen.

In totaal zijn er voor het cruciale duel van Ajax in de Champions League ruim 2200 kaarten verkocht. Hoewel de aftrap woensdag om 18.45 uur genomen wordt in het Stadio Diego Armando Maradona, zijn de Ajax-supporters sinds maandag al in grote getallen aanwezig in Napels. De aanwezig fans kunnen er op de wedstrijddag voor kiezen om drie uur voor de aftrap gezamenlijk naar het stadion te reizen. Deze bussen rijden uit veiligheidsoverwegingen wel bijna een uur om.

Eerder heeft Ajax de eigen fans al gewaarschuwd voor een trip naar Napels. De Amsterdamse club raadt het Ajacieden nog steeds af om als herkenbare supporter de Italiaanse straten te betreden. Ook wordt het afgeraden om met kinderen af te reizen naar het Champions League-duel. “Bij eerdere wedstrijden van andere clubs in Napels is gebleken dat het wedstrijdbezoek voor supporters van de tegenpartij niet zonder risico is”, gaf Ajax aan op de clubwebsite.

Voor de Amsterdammers kan de Champions League-kraker van woensdagavond cruciaal zijn voor de rest van het seizoen. Ajax staat na drie wedstrijden in Groep A op drie punten, terwijl Napoli al negen punten heeft verzameld. Liverpool staat momenteel op zes punten en speelt woensdagavond een uitwedstrijd tegen de puntloze hekkensluiter Rangers op Ibrox. Ajax zal het in Napels moeten doen zonder de geschorste Dusan Tadic en de geblesseerde Devyne Rensch.