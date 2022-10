Steven Berghuis kan Feyenoord ruim jaar na vertrek duizenden euro’s opleveren

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 17:38 • Wessel Antes

De FIFA gaat tijdens het WK in Qatar 215 miljoen euro uitkeren aan clubs die spelers moeten missen vanwege hun deelname aan het eindtoernooi. Daarmee wil de wereldvoetbalbond clubs tegemoet komen, aangezien spelers gewoon doorbetaald zullen worden tijdens het WK. Voor de gelegenheid is een speciaal fonds opgesteld.

Voor iedere dag dat een speler op pad is met zijn nationale team betaalt de FIFA de betreffende clubs iets meer dan tienduizend euro. In totaal kan dat bedrag in 37 dagen oplopen tot zo’n 370.000 euro. Daarvoor moet het land van de speler dus wel de finale halen. Tijdens het WK in 2018 was het dagelijkse bedrag slechts 8.700 euro per speler. Ook is de maximale grootte van de selecties van 23 naar 26 gewijzigd, waardoor het totaalbedrag dat de FIFA zal uitkeren een stuk hoger gaat uitvallen.

Ook clubs waar spelers tijdens de kwalificatieperiode voor uitkwamen krijgen een deel. Ajacied Steven Berghuis kan daardoor zijn oude club en aartsrivaal Feyenoord een dienst bewijzen na zijn gevoelige transfer in juli 2021. Feyenoord krijgt, indien de linkspoot wordt opgeroepen, vijfduizend euro voor elke dag dat Berghuis met Oranje in Qatar is. Wanneer het Nederlands elftal de finale haalt komt dat bedrag uit op zo'n 185.000 euro.

Het WK in Qatar duurt van zondag 20 november tot zondag 18 december 2022. De UEFA telt met de compensatie echter al vanaf de maandag dat de laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld. Nederland neemt het in de poulefase op tegen achtereenvolgens Senegal (21 november), Ecuador (25 november) en Qatar (29 november). Daarna zal de knock-outfase van start gaan.