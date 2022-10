Feyenoord komt met teleurstellend nieuws: WK-droom valt in duigen

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 16:44 • Wessel Antes

Oussama Idrissi komt deze seizoenshelft niet meer in actie voor Feyenoord, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De 26-jarige linksbuiten heeft tijdens de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland (2-2) een hamstringblessure opgelopen, zo is uit een MRI-scan gebleken. Daarmee valt ook de WK-droom van Idrissi met Marokko in duigen.

Idrissi werd in Herning al na 32 minuten vervangen door Alireza Jahanbakhsh. Feyenoord huurt de buitenspeler dit seizoen van Sevilla en de zevenvoudig international van Marokko was regelmatig basisspeler. In zijn eerste elf wedstrijden voor Feyenoord was Idrissi goed voor twee doelpunten en twee assists. Toch kon Idrissi, die tevens jeugdproduct is van Feyenoord, tot dusver nog niet alle Rotterdamse fans volledig overtuigen van zijn kwaliteiten.

In een uitgebreid interview met Voetbal International gaf Idrissi voor de wedstrijd tegen Midtjylland nog aan dat zijn WK-droom springlevend was. “Ik heb het Marokkaanse elftal zeker niet uit mijn hoofd gezet. Integendeel zelfs. Ik heb nu nog tien wedstrijden om me in de kijker te spelen bij de nieuwe bondscoach. Als ik presteer bij Feyenoord, zal ik best in the picture komen. Waarom zou ik dan geen kans maken?”

Idrissi hoopt in zijn carrière ooit nog deel te nemen aan een wereldkampioenschap. “Ik heb de Afrika Cup meegemaakt, maar een WK is toch anders. Marokko krijgt een goede ploeg, ook al zitten we in een lastige poule met België, Kroatië en Canada. Maar niets is onmogelijk. Ik heb Marokko in 2018 gezien in Rusland, toen speelden ze goed, maar hadden ze pech. Ik hoop erbij te zijn als we geschiedenis gaan schrijven.”