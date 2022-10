United komt met verklaring voor ongebruikelijke vreugdedans Cristiano Ronaldo

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 16:19 • Wessel Antes • Laatste update: 16:23

De manier waarop Cristiano Ronaldo zijn winnende doelpunt tegen Everton (1-2) vierde was een goede portie zelfspot, zo onthult Manchester United via de clubwebsite. Op social media vroeg men zich de afgelopen dagen af waar Ronaldo’s gebruikelijke vreugdedans was gebleven, waardoor the Red Devils dinsdag met opheldering zijn gekomen.

Vlak voor rust ontving Ronaldo de bal van Casemiro, om die vervolgens met links koelbloedig achter Everton-keeper Jordan Pickford te schieten. Het was de zevenhonderdste treffer voor de Portugees in clubverband, maar dat vierde hij niet met zijn gebruikelijke ‘Siu’. Ronaldo deed ditmaal zijn ogen dicht en plaatste zijn handen op zijn borst. Antony deed de superster op synchronische wijze na.

????????!! Cristiano Ronaldo zet Manchester United vlak voor rust op een 1-2 voorsprong. Hiermee maakt hij zijn eerste van het seizoen en liefst 700e doelpunt in clubverband! ??https://t.co/MIOzuB2JKI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XUq2bjYJ21 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Ronaldo koos ervoor om deze vreugdedans toe te passen omdat zijn medespelers hem vaak uitlachen over de manier waarop hij zijn dutjes doet. Het is bekend dat de 37-jarige aanvaller meerdere keren per dag slaapt om zijn lichaam van de juiste hoeveelheid rust te voorzien, en blijkbaar levert dat een hoop lol op binnen de selectie van United. Ronaldo ontving afgelopen maandag een bedrukt United-shirt met rugnummer 700 als cadeau voor de sublieme mijlpaal.

Donderdag neemt United het op Old Trafford op tegen Omonia Nicosia. De verwachting is dat Ronaldo wederom een basisplaats krijgt in de Europa League. In de eerste drie groepswedstrijden was de rechtspoot goed voor één doelpunt en één assist. United staat momenteel op zes punten in Groep E, terwijl Real Sociedad nog foutloos is en alle duels won. Sheriff Tiraspol staat op drie punten, terwijl Omonia nog geen punt wist te pakken.