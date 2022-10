Mbappé wil in januari weg bij PSG: Al-Khelaïfi lijkt toekomstige club te bepalen

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 15:25 • Wessel Antes • Laatste update: 15:41

Kylian Mbappé wil in januari per se vertrekken bij Paris Saint-Germain, zo meldt het Spaanse Marca. Bronnen bevestigen het nieuws dat RMC Sport eerder al bracht: de relatie tussen Mbappé en de clubleiding van PSG is onhoudbaar geworden. De Parijzenaren zouden echter niet bereid zijn om de 23-jarige aanvaller naar Real Madrid te laten vertrekken.

Mbappé tekende afgelopen zomer nog een nieuwe verbintenis in Parijs en staat tot 2025 onder contract in de Franse hoofdstad. Toch zou PSG hem wel aan een Europese grootmacht als Liverpool willen verkopen. Real is geen optie, gezien de slechte relatie die PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft met Florentino Pérez, de president van de Madrilenen. Een domper voor Mbappé, die in zijn jeugd droomde van spelen voor de Koninklijke.

Mbappé was dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Ligue 1 en Champions League goed voor elf treffers. Opvallend genoeg gaf de 59-voudig international van les Bleus nog geen enkele assist. Waar Neymar in de afgelopen jaren veelal kritiek kreeg op zijn regelmatig zelfzuchtige spel, lijkt dat in de Franse media nu te zijn omgeslagen naar Mbappé. De Fransman zou volgens GOAL tevens nog altijd een slechte relatie onderhouden met de flamboyante Braziliaan.

Dinsdagavond nemen de Parijzenaren het in eigen huis op tegen Benfica. Sterspeler Lionel Messi ontbreekt bij PSG vanwege een kuitblessure, terwijl ook Nuno Mendes (dijblessure), Renato Sanches (liesblessure) en Presnel Kimpembe (spierblessure) niet beschikbaar zijn. PSG en Benfica delen de koppositie na drie wedstrijden met zeven punten, terwijl Juventus momenteel drie punten heeft verzameld. Maccabi Haifa is nog altijd op zoek naar een eerste resultaat in Groep H van de Champions League.