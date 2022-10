Chelsea ziet naast Hakim Ziyech twee belangrijke krachten wegvallen

Chelsea kan dinsdagavond in de Champions League geen beroep doen op Hakim Ziyech, zo heeft Graham Potter bevestigd op de persconferentie in aanloop naar het duel met AC Milan. De Londenaren spelen in San Siro tegen de Italianen in wat een cruciaal duel in de groep is. "Hakim is ziek, hij heeft een zere keel. Daarom is hij niet naar Italië afgereisd."

Het wegvallen van de Marokkaans international is niet de enige tegenvaller voor Potter, die ook niet kan beschikken over N'Golo Kanté en Wesley Fofana. Laatstgenoemde liep in de eerste wedstrijd tegen Milan een knieblessure op, terwijl Kanté tijdens de afsluitende training voor het duel met i Rossoneri te maken kreeg met een terugslag in zijn al langer spelende hamstringblessure. "Het is niet ideaal en teleurstellend voor hem en ons", zegt Potter over zijn middenvelder. "We zullen moeten wachten en dan zien wat de schade precies is. Dan kijken we hoe we daar verder mee omgaan."

Chelsea staat na de nederlaag bij Dinamo Zagreb (1-0), het gelijkspel bij Red Bull Salzburg (1-1) en de overwinning op Milan (3-0) op vier punten in Groep E. Salzburg leidt de dans met vijf punten, terwijl Milan net als Chelsea vier punten heeft. Dinamo staat op drie. Het is de vraag of Ziyech in de resterende duels een grote rol zou spelen. In de heenwedstrijd tegen Milan kwam de geboren Drontenaar niet op het veld, terwijl hij in Oostenrijk in minuut 81 inviel en tegen Zagreb een helft meedeed. De voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente, die voornamelijk vanaf rechts speelt, lijkt zijn langste tijd op Stamford Bridge gehad te hebben. Potter geeft op zijn positie doorgaans de voorkeur aan Mason Mount en Kai Havertz.

Naast de drie bovengenoemde afwezigen kan de trainer van Chelsea over een fitte selectie beschikken. "Het feit dat we hebben kunnen rouleren heeft ons geholpen in hoeveel spelers we vandaag beschikbaar hebben. Hopelijk zijn we fris, want we zullen het nodig hebben. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Een fysiek zware wedstrijd." De wedstrijd in Milaan zal ook de terugkeer van Thiago Silva betekenen, die jarenlang furore maakte in het rood-zwarte shirt. "Hij is een leider, top professional en een geweldig persoon", is Potter lovend. De wedstrijd in Noord-Italië begint om 21.00 uur af.