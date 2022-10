Barcelona mikt op komst Kanté en ziet nog een doelwit rondlopen in Londen

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 14:27 • Wessel Antes

Barcelona hoopt aankomende zomer een dubbelslag te slaan bij Chelsea, zo meldt The Evening Standard dinsdag. De Catalanen zien in N’Golo Kanté en Jorginho twee interessante opties om het middenveld te versterken in het Spotify Camp Nou. Beide spelers beschikken in Londen over een aflopend contract en mogen vanaf 1 januari met nieuwe clubs in gesprek.

De 31-jarige Kanté zou het liefst nog bij Chelsea blijven spelen en een langdurige verbintenis ondertekenen. De Londenaren balen echter van zijn fysieke problemen en lijken niet bereid de Fransman zijn huidige salaris opnieuw aan te bieden. Foot Mercato kwam afgelopen week met het nieuws dat Arsenal en Tottenham Hotspur opties zijn voor Kanté, omdat de de controleur graag in de Engelse hoofdstad blijft wonen.

Ook Jorginho zou graag in Londen willen blijven, al is de verwachting dat er veel Italiaanse clubs zich gaan melden voor de 46-voudig international van Gli Azzurri. Chelsea zelf wacht de situatie nog even af. De dertigjarige Jorginho speelt al sinds 2018 voor Chelsea en was in 199 wedstrijden goed voor 27 treffers en negen assists. Kanté speelt al twee jaar langer voor The Blues en heeft 262 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. De 53-voudig international van Frankrijk was daarin goed voor dertien doelpunten en vijftien assists.

In de afgelopen transferzomer aaste Barcelona ook al op Chelsea-spelers met een aflopend contract. De 33-jarige César Azpilicueta koos er toen voor om zijn contract op Stamford Bridge met twee seizoenen te verlengen. Andreas Christensen en Marcos Alonso werden wel transfervrij overgenomen van Chelsea, terwijl ook Franck Kessié (AC Milan) en Héctor Bellerín (Arsenal) zonder transfersom naar de club toe kwamen. Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United) en Inigo Martínez (Athletic Club) zouden naast Kanté en Jorginho ook op het lijstje staan voor aankomende zomer.