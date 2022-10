Unibet: een odd van 5.20 voor een overwinning van Ajax in Napels

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Ajax staat voor de tweede ontmoeting met Napoli in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse club werd vorige week in de Johan Cruijff ArenA vernederd: 1-6. Lukt het de formatie van trainer Alfred Schreuder deze keer wel om een goed resultaat te halen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het uitduel van Ajax in het miljardenbal.

Dusan Tadic kreeg een rode kaart in het heenduel met Napoli, waardoor de aanvoerder van Ajax woensdagavond ontbreekt in het Stadio Diego Armando Maradona. Daarnaast kan Schreuder ook niet beschikken over de geblesseerde Devyne Rensch. Ajax tankte zaterdag vertrouwen dankzij de 2-4 overwinning op FC Volendam. Desondanks ging het na afloop vooral over het coachen van Tadic vanaf de zijlijn na zijn wissel in de tweede helft.

Zie jij Ajax deze keer wel winnen van Napoli? De quotering voor een uitzege staat op 5.20!

Napoli kent een uitstekende start van het seizoen. In de Champions League staat de teller op negen punten na drie groepsduels en in de Serie A is het elftal van trainer Luciano Spalletti koploper. Het ijzersterke Napoli won de laatste acht wedstrijden op rij in de competitie en op het Europese toneel. Afgelopen weekeinde werd met ruime cijfers gewonnen van laagvlieger Cremonese: 1-4, al duurde het wel tot de slotfase voordat afstand kon worden genomen.

Denk jij dat Napoli opnieuw zegeviert tegen Ajax? De quotering voor een thuisoverwinning staat op 1.62!

Bij Napoli verkeert Khvicha Kvaratskhelia in grootse vorm. De pas 22-jarige vleugelaanvaller uit Georgië bezet met vijf doelpunten tot dusver de gedeelde tweede plaats in het topscorersklassement in de Serie A. Kvaratskhelia tekende vorige week in de uitwedstrijd tegen Ajax voor zijn eerste treffer in de Champions League. Bij lijkt Mohammed Kudus, die tot nu toe in elke groepswedstrijd scoorde, weer de diepste spits te zijn.

Zie jij Kvaratskhelia of Kudus de hoofdrol opeisen? Check hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!