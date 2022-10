Tegenvaller voor Ajax: basisspeler ontbreekt tijdens cruciaal duel in Napels

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 13:43 • Wessel Antes • Laatste update: 13:46

Alfred Schreuder kan tijdens het belangrijke Champions League-duel met Napoli geen beroep doen op Devyne Rensch, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. De negentienjarige rechtsback kampt met een blessure en is achtergebleven in Amsterdam. Waar Jorge Sánchez de thuiswedstrijd tegen Napoli (1-6 nederlaag) moest laten schieten, is de Mexicaan inmiddels weer terug in de Europese selectie van Ajax.

Schreuder heeft aanvoerder Dusan Tadic wel meegenomen naar Napels. De 33-jarige Serviër kreeg tijdens de ontluisterende nederlaag in de Johan Cruijff ArenA twee keer geel en is dus geschorst, maar reist wel af naar Italië om het team te ondersteunen. Naast Rensch is ook Ahmetcan Kaplan niet aanwezig in de selectie vanwege zijn knieblessure. In totaal neemt Schreuder 23 spelers mee naar het Stadio Diego Armando Maradona.

???? All ???? names for #napaja ? ?? Sánchez ?? Wijndal ? Kaplan ? Rensch#UCL — AFC Ajax (@AFCAjax) October 11, 2022

Rensch werd in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (2-4 winst) na ruim zeventig minuten gewisseld. Het jeugdproduct is sinds het vertrek van Noussair Mazraoui naar Bayern München afgelopen zomer de eerste optie voor Schreuder op de rechtsbackpositie bij Ajax. Vorige week ging de documentaire ‘Parels van Amsterdam’ in première, waarin Rensch samen met Ryan Gravenberch en Jurriën Timber de hoofdrol vertolkt. Mogelijk vervangt laatstgenoemde hem tegen Napoli.

Ook Sánchez is een optie als vervanger van Rensch. De 24-jarige Mexicaan kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van Club América en kwam tot dusver tot vijf officiële wedstrijden voor Ajax. Youri Regeer is eveneens mee naar Italië. De negentienjarige Haarlemmer werd door Erik ten Hag in het afgelopen seizoen een aantal keer gebruikt als rechtsback, al lijkt hij tegen Napoli niet de meest logische optie voor Schreuder.