Team van de Week: twee hofleveranciers en absolute uitblinker bij Roda JC

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag stond de tiende speelronde op het programma. Heracles Almelo mag zich door de zege op De Graafschap en de nederlagen van enkele concurrenten de grote winnaar noemen, terwijl ook MVV Maastricht, Roda JC en Jong AZ uitstekende zaken deden.

Het doel wordt deze week verdedigd door Liam Bossin. De goalie van FC Dordrecht hield tegen titelkandidaat PEC Zwolle (3-0) voor het eerst dit seizoen knap de nul. De sluitpost wist zich te onderscheiden met maar liefst elf reddingen. Telstar levert met Mitch Apau en Delvechio Blackson twee verdedigers af. De centrumverdediger en rechtsback blonken uit tijdens een 0-2 uitzege van de Witte Leeuwen op Jong PSV. Bij Jong AZ sprongen Peer Koopmeiners en Iman Griffith in het oog bij een afstraffing van NAC Breda (4-0).

De spitspositie wordt ingevuld door Dylan Vente. De aanvaller van Roda JC was bij een 4-1 op VVV-Venlo bij alle goals betrokken. Vente was goed voor twee doelpunten en twee assists en verstevigde daarmee zijn positie als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. De goalgetter staat nu al op tien goals en vier assists. Ook Jeredy Hilterman viel in positieve zin op. De aanvaller van Almere City was één keer trefzeker tegen Jong FC Utrecht (0-2) en noteerde vier schoten op doel, het hoogste aantal van alle spelers in deze speelronde van de Eerste Divisie.

Elftal van de Week: Bossin (FC Dordrecht); Comenencia (Jong PSV), Apau (Telstar), Peijnenburg (FC Eindhoven), Blackson (Telstar); Koopmeiners (Jong AZ), Lieftink (Helmond Sport), Hammouti (FC Den Bosch); Griffith (Jong AZ), Vente (Roda JC), Hilterman (Almere City)