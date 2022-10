Clublegende Andrés Iniesta spreekt wens uit om terug te keren bij Barcelona

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 13:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:29

Andrés Iniesta heeft aangegeven na zijn spelerscarrière graag terug te willen keren bij Barcelona, zo vertelt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport. De routinier maakte jarenlang furore op het middenveld bij de Catalanen en koestert veel liefde voor de club. In wat voor functie hij zijn rentree zou willen maken, laat hij nog in het midden. "Misschien als trainer, technisch directeur of iets anders."

Iniesta verruilde Barcelona in de zomer van 2018 voor Vissel Kobe in de Japanse J1 League. Daar kwam hij inmiddels alweer tot 126 wedstrijden. "Ik blijf hier nog een jaar en dan zullen we zien", vertelt de wereldkampioen van 2010. "Ik zou graag terug willen keren bij Barcelona, maar ik weet niet in welke rol. Misschien als trainer, technisch directeur of iets anders. Ik zal me in ieder geval moeten vormen. Ik zie mezelf nog altijd als voetballer." Iniesta vormde jarenlang zowel bij Barcelona als het Spaanse nationale elftal een gevreesd koppel op het middenveld met Xaxi. Laatstgenoemde is inmiddels trainer van los Azulgrana, waardoor de link naar een functie in het Spotify Camp Nou snel is gemaakt.

Iniesta ziet hoe Barcelona het in Spanje uitstekend doet met de koppositie in LaLiga. In de Champions League loopt het echter minder en staat de club van onder meer Frenkie de Jong en Memphis Depay er met drie punten uit drie wedstrijden niet geweldig voor. Woensdag neemt Barcelona het in eigen huis op tegen Internazionale en er mag dan in ieder geval niet verloren worden, wil de club overwinteren in het miljardenbal. "Een overwinning is cruciaal voor Barcelona om de hoop op kwalificatie in leven te houden", stelt de middenvelder, die ziet dat zijn ex-werkgever na een aantal tegenvallende jaren weer goed voetbal op de mat legt. "Ik geloof dat ze een geweldige speelstijl hebben gevonden en dat ze een compleet team hebben. Het is tot nu toe een geweldig seizoen."

Iniesta herkent desondanks het gevaar in de Champions League. "Inter heeft een geweldig team, dus het zal moeilijk worden. Ik verwacht dat Barcelona het initiatief zal pakken en dat Inter naar achteren zal leunen, omdat een gelijkspel een goed resultaat voor ze zou zijn." De Milanezen wonnen het heenduel in Italië met 1-0. "Details zijn doorslaggevend in de Champions League, maar Barcelona heeft een kans om een stap naar voren te zetten. Van de buitenkant kan ik zien dat er emotionele instabiliteit is bij Barcelona. Overwinningen boosten het vertrouwen, maar een nederlaag is genoeg om twijfels op te laten komen." Iniesta kwam liefst 674 keer uit voor Barcelona, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League en negen Spaanse landstitels won.