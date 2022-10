Haaland onthult bizar dieet: doelpuntenmachine eet hart en lever van koe

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 11:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:26

Erling Braut Haaland houdt er enkele aparte eet- en leefgewoonten op na. De Noorse doelpuntenmachine onthult in de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’ graag het hart en de lever van koeien te eten. De spits kan in zijn eerste maanden bij Manchester City fenomenale cijfers overleggen. Zo was hij in dertien officiële duels in het shirt van the Citizens al goed voor twintig goals.

“Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste”, zegt Haaland in de documentaire van Viaplay. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die gras eet? Ik eet het hart en de lever. Andere mensen denken daar dikwijls weinig aan, maar ik ben erg begaan met mijn lichaam.” In Britse media werd al direct de link gelegd met kannibaal Dr. Hannibal Lecter uit Silence of the Lambs.

Haaland doet in de documentaire nog meer gewoontes uit de doeken. Zo vertelt hij dat hij thuis alleen gefilterd water drinkt en verklapt hij zijn ochtendritueel. “Het eerste wat ik ‘s morgens doe is naar de zon kijken. Dat is goed voor het biologisch ritme. En mijn water drink ik graag gefilterd, ook dat kan een positief effect hebben op mijn lichaam.” De spits is ook liefhebber van ijsbaden en zet voor het slapengaan een bril op, die het blauwe licht filtert om op die manier zijn slaapkwaliteit te optimaliseren.

Haaland, die bij City 425.000 euro per week opstrijkt, bestelde op zijn eerste dag in het Etihad Stadium direct een omelet met kaas, zo bleek uit een introductievideo die City deze zomer vrijgaf. “Jullie zullen snel mijn favoriete mensen hier worden”, zei hij tegen keukenpersoneel. De Noor gaf eerder al te kennen tijdens vakantieperiodes ook niet vies te zijn van kebab en pizza.