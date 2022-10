Druk op Jürgen Klopp neemt toe: ‘Je gaat discussie over zijn positie krijgen’

De teleurstellende seizoenstart van Liverpool kreeg afgelopen weekend een vervolg, toen in het Emirates Stadium niet gewonnen kon worden van Arsenal. De ploeg van manager Jürgen Klopp kwam in zijn laatste vier Premier League-duels slechts één keer tot een overwinning. Volgens Dietmar Hamann is het een kwestie van tijd voordat de positie van de Duitse oefenmeester ter discussie komt te staan als hij het tij niet snel weet te keren.

"De dynamiek bij Liverpool is niet anders dan bij andere clubs. Als de resultaten uitblijven, komt de manager onder druk te staan”, zei Hamann bij Talksport. Liverpool krijgt aanstaande zondag op Anfield bezoek van het in vorm verkerende Manchester City. “Als ze tegen hen puntverlies lijden, wat op dit moment erg waarschijnlijk lijkt, kun je acht of negen punten van de vierde plaats af staan. Op een gegeven moment ga je die discussie over de positie van de manager hebben en ik denk dat we daar niet ver meer vanaf zijn.”

Liverpool staat na acht duels op een teleurstellende tiende plaats in de Premier League. Zaterdag leed Klopp met zijn ploeg nog een 3-2 nederlaag tegen Arsenal in het Emirates Stadium. Hamann viel vooral de recente irritatie bij Jordan Henderson op. “Klopp gaf aan dat hij nog steeds vindt dat hij de juiste man is om het te doen, maar ik zie kleine dingen, zoals Jordan Henderson, die midweeks tegen Rangers FC gewisseld werd. Hij deed met tegenzin zijn aanvoerdersband af en liep hoofdschuddend naar de kant.”

“Dit is iets wat we al vijf jaar niet meer gezien hebben bij Liverpool”, gaf Hamann, die zelf zeven seizoenen onder contract stond bij Liverpool, aan. “Misschien zijn dit kleine signalen dat spelers problemen hebben binnen het team of zelfs met de manager.” Klopp erkende na de nederlaag tegen Arsenal dat Liverpool zich momenteel in een slechte fase bevindt. “We hebben op dit moment problemen, maar we hebben de koploper enorme problemen bezorgd. Zelfs toen we er heel slecht voor stonden. Dat is ook de waarheid. We moeten doorgaan.”