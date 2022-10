Haller komt opnieuw met positief nieuws: ‘Het kan heel snel gaan’

Sébastien Haller heeft opnieuw een positieve update gegeven over zijn herstel van teelbalkanker. Kort na zijn miljoenentransfer naar Borussia Dortmund werd er een kwaadaardige tumor in de teelballen van de Ivoriaan ontdekt. De behandeling verloopt goed voor de 28-jarige spits en hij rekent erop dat hij in de nabije toekomst groen licht krijgt om weer zijn rentree op het trainingsveld te maken.

“Ik heb het geluk me goed te voelen”, zegt Haller in een uitgebreid interview met de UEFA. “Ik voel me zowel mentaal als fysiek goed, wat natuurlijk helpt om deze ziekte te bestrijden.” De spits heeft in zijn hoofd zitten wanneer hij verwacht terug te keren op het veld. “Als ik het geluk heb dat ik geen operatie nodig zal hebben, kan het heel snel gaan. Drie weken na de laatste fase wordt gecontroleerd in welk stadium de uitzaaiing zich bevindt en of je al dan niet geopereerd moet worden. Als ik niet geopereerd hoef te worden, denk ik, met de manier waarop ik train, dat ik aan het eind van die drie weken in goede conditie zal zijn.”

Toen afgelopen zomer teelbalkanker bij hem werd geconstateerd, weigerde Haller bij de pakken neer te gaan zitten. “Een van de eerste dingen die ik tegen mezelf zei was: 'Oké, het is me overkomen. Ik ga er alles aan doen om mentaal en fysiek goed te zijn'. Ik was een verwend kind, ik had nooit zorgen. Dit is de eerste grote beproeving die ik onder ogen moest zien. Sommige mensen beginnen hun leven zo. Ik had het geluk dat het later in mijn leven kwam, dus ik mag niet klagen.”

Haller ziet het overwinnen van teelbalkanker als een ‘enorme uitdaging’. “Het feit dat je het hebt kunnen overwinnen betekent dat je een krijger bent, dat je sterk bent. Het laat zien hoeveel sterker en groter je bent als persoon.” De Ivoriaans international heeft tot slot ook een boodschap voor jonge mannen die teelbalkanker hebben overwonnen. “Het kan hun zelfvertrouwen aantasten en natuurlijk hun seksleven schaden. We hebben een stuk van onszelf, van onze mannelijkheid moeten opgeven en dat is nooit gemakkelijk om mee om te gaan. Maar je moet de dingen relativeren en jezelf eraan herinneren dat je een heel moeilijke tijd hebt doorstaan, en dat is iets om trots op te zijn. Je moet trots zijn op dat litteken op je lichaam, en tegen jezelf zeggen dat je niets had kunnen doen om dat te voorkomen.”