Transferopbrengsten vallen PSV tegen: ‘Hadden meer verwacht en gehoopt’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 09:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:29

PSV gaat de komende jaren een bestendiger financieel beleid voeren. De Eindhovenaren liepen de afgelopen seizoenen Champions League-inkomsten mis, waardoor de club nu genoodzaakt is om grote uitgaande transfers te realiseren. Mede door de impact van corona en ‘dure missers’ als Bruma, Timo Baumgartl en Maxi Romero presenteerde PSV maandag slechts een bescheiden winst van 1,2 miljoen euro.

“Onze ambitie is om één keer in de twee jaar Champions League halen. We zijn er vorig jaar en dit seizoen dichtbij geweest, maar hebben het niet gehaald”, zegt algemeen directeur Marcel Brands tegenover De Telegraaf. “Zonder Champions League-inkomsten zie je dat de druk op het maken van transfers erg groot wordt. Een van de doelen is om te kijken naar de loonkosten en de afschrijvingen. Als die zo hoog zijn, zoals ze nu zijn, maak je het jezelf lastig en zet je zoveel druk op transfers.”

PSV wist deze zomer sterkhouders als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré te behouden, maar liep daardoor wel de inkomsten van een grote uitgaande transfer mis. “Er ligt een uitdaging om zwarte cijfers te schrijven”, erkent financieel directeur Jaap van Baar. “De gebruikelijke kickstart in de zomer is uitgebleven, dus er moet nog veel gebeuren om het exploitatietekort en de post afschrijvingen af te dekken. Volgens Van Baar komt de continuïteit van de club niet in gevaar, mocht dit onverhoopt niet lukken."

In het seizoen 2020/21 verkocht PSV spelers als Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Ritsu Doan en Mario Götze. Dat de clubs desondanks slechts een bescheiden winst in de jaarcijfers noteert, valt Van Baar tegen. “Met de transfers die we hebben gedaan, hadden we op meer verwacht en gehoopt, maar corona heeft het resultaat beïnvloed.” De Eindhovenaren willen het eigen vermogen stapsgewijs ophogen, al zal er in de toekomst dan wel meer winst gemaakt moeten worden. “We willen meer vet op de botten. Als financieel directeur wil je daar heel snel naar terug, maar uiteindelijk hebben we als club geen winstoogmerk en is succes onze doelstelling. Daarnaast willen we ook stappen maken in een gezond financieel beleid”, aldus Van Baar.