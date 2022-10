Klaassen aast op meer speeltijd: ‘Ben het niet eens met Schreuders argumenten’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 08:43 • Jordi Tomasowa

Davy Klaassen is niet tevreden met zijn reserverol bij Ajax. De 29-jarige middenvelder ziet dat Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Edson Álvarez momenteel de voorkeur krijgen onder Alfred Schreuder. Toch is Klaassen van mening dat hij meer moet spelen. "Ik ben positief ingesteld, geloof in mezelf en denk dat het wel goed komt. Dit is echter niet ideaal.”

Voor Klaassen staat de teller dit seizoen op twaalf optredens in de hoofdmacht, maar slechts drie hiervan begon hij als basisspeler. De middenvelder heeft het met Schreuder over zijn reserverol gehad. “Hij kiest gewoon voor anderen, waar hij meer vertrouwen in heeft. En dat kan gewoon, hè”, zegt Klaassen in een interview met De Telegraaf. “Een trainer stelt gewoon de elf spelers op die in zijn ogen de besten zijn. Ik moet gewoon zorgen dat ik erin kom.”

Het gesprek aan speeltijd knaagt echter wel aan Klaassen. “Ik vind dat ik moet spelen. Maar het zou ook raar zijn als ik dat niet zou vinden. Met zijn argumenten ben ik het niet eens. Maar dat zegt een speler die op de bank zit vaak.” Klaassen liet Werder Bremen in 2020 achter zich voor een tweede periode bij Ajax. Hij is echter niet teruggekeerd naar Amsterdam voor een rol als twaalfde of dertiende man. “Daarom is het lastig. Maar ik ben positief ingesteld, geloof in mezelf en denk dat het wel goed komt. Dit is echter niet ideaal.”

Ajax leed vorige week dinsdag een uiterst pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Napoli. Dat de Amsterdammers zo werden afgedroogd, komt hard bij Klaassen aan. “Als Ajax met 1-6 verliezen, doet pijn. Dat merk je aan iedereen hier.” Iedereen was volgens de middenvelder ‘stil en strontchagrijnig’. “Maar we zijn ook boos op onszelf dat we ons zó hebben laten afmaken. Pas na zo’n duel besefte ik: hé, dit is wel Ajax dat met 1-6 verliest. Dat hoort niet. Zo voelen we ons allemaal. Op de bank zitten, is nooit leuk. Of je nu wint of verliest. Maar nu was het wel extra moeilijk om van de zijkant toe te kijken, omdat je wel wilt helpen, maar dat niet kan.”