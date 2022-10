René van der Gijp: ‘Hij is een beetje een gekkie die zichzelf te serieus neemt’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 07:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:34

René van der Gijp heeft afgelopen zaterdag met verbazing gekeken naar Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax was na zijn wissel in de wedstrijd tegen FC Volendam (2-4 winst) nadrukkelijk aanwezig langs de zijlijn. Tadic stond naast trainer Alfred Schreuder nadrukkelijk te coachen, wat in de media nadrukkelijk werd nabesproken. Van der Gijp noemt het gedrag van de aanvaller ‘lachwekkend’.

“Dat is een beetje een gekkie die zich als leider iets te serieus neemt. Hij voelt zich echt de grote leider van Ajax. Dan ga je dit krijgen, al snel wordt dat lachwekkend. Moet je die spelers achter hem zien zitten... Pleur op man, idioot. Dit is iemand die zich te serieus neemt.” Op beelden die snel rondgingen op Twitter is te zien dat reservedoelman Jay Gorter behoorlijk geïrriteerd was over het coachgedrag van Tadic en leek tegenover medebankzitter Maarten Stekelenburg zijn afkeuring uit te spreken.

Jay Gorter is niet blij met Dusan Tadic pic.twitter.com/kfWChzTEx1 — Voetbal dier (@DierVoetbal) October 8, 2022

Volgens Johan Derksen had Alfred Schreuder in moeten grijpen. “Die trainer had moeten zeggen: ‘Ga lekker op de bank zitten of ga anders douchen’. Tadic voelt ook dat hij op zijn laatste benen loopt, misschien wil hij straks wel in de technische staf doorstromen. Hij is bijna uitgevoetbald.” Het coachgedrag van Tadic werd eerder op de avond ook besproken bij Veronica Offside. “Je moet eens naar die gezichten kijken van de spelers die op de bank zitten”, zei Wim Kieft. “Die hebben humor onderling, zo van: 'Kijk hem nou doen’. Dat is typisch de voetballerij uiteindelijk.” Volgens Andy van der Meyde heeft het gedrag van Tadic te maken met diens instelling. “Hij is gewoon een winnaar, hij wil drie punten binnenhalen.”

De analisten van Rondo hadden tot slot allen een andere mening over de situatie. “Het is kwetsbaar. Mensen kunnen het namelijk zo uitleggen dat je trainer zijnde niet serieus wordt genomen”, zei Marco van Basten over de coachende Tadic. Youri Mulder gaf aan dat het moeilijk is voor Schreuder om tijdens de wedstrijd in te grijpen. “Hij heeft het natuurlijk wel gezien. Als je erheen loopt en zegt: 'ga even zitten', dan heb je misschien problemen met Tadic en de beeldvorming wordt meteen totaal anders. Dan zeggen ze: 'belachelijk, er is eindelijk een speler die betrokken is en de leiding neemt'. Dan krijg je dat weer. Het is best lastig voor een trainer om op dat moment het goede te doen.”