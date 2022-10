Derksen in de bres voor Casillas: ‘Mag over homo’s best grapjes maken’

Dinsdag, 11 oktober 2022 om 07:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:26

Johan Derksen snapt weinig van de wereldwijde verontwaardiging over een tweet van Iker Casillas. De voormalig doelman van Real Madrid en Spanje veroorzaakte zondagavond nogal wat ophef door via Twitter uit de kast te komen. De tweet werd echter snel verwijderd en Casillas kwam daarna met de verklaring dat er hackers in het spel waren. Derksen is van mening dat er ‘best grappen over homo’s gemaakt mogen worden’.

"Ik hoop dat jullie me respecteren: ik ben homo. Gelukkige zondag", schreef Casillas zondag op Twitter. Volgens de Spaanse pers zou het gaan om een grap en was zijn coming out sarcastisch bedoeld vanwege de geruchten over zijn relatiestatus in de Spaanse roddelpers. Casillas en Carlos Puyol, die in een reactie op de tweet van zijn voormalig ploeggenoot ook grappend uit de kast kwam, kregen vervolgens een storm van kritiek over zich heen.

Derksen heeft zich echter ‘totaal niet geërgerd’ aan de ogenschijnlijk grappig bedoelde tweet van Casillas. “Al die verontwaardiging, daarmee wil men deugen”, zegt hij bij Veronica Inside “Je mag over homo’s best grapjes maken. Dan worden ze tenminste serieus genomen. Moet je ze ontzien dan?” Puyol ging na de ophef door het stof door te zeggen dat het een misplaatste grap was, terwijl Casillas zei dat het van een hacker was. Derksen snapt wel dat de twee door het stof gingen. “Dat is een reactie op de verontwaardiging. Dat soort grappen maken wij hier achter de schermen ook.”

De analist stelt dat homo’s niet met ‘fluwelen handschoenen’ aangepakt dienen te worden. “Die zelfspot moet de homogemeenschap ook hebben als de heterogemeenschap daar een grapje over maakt. Zo’n grap mogen homo’s ook over hetero's maken. We moeten de homogemeenschap niet zo heilig verklaren”, aldus Derksen, die denkt dat het een utopie is dat grote voetballers daadwerkelijk uit de kast komen. “Daar hoeft men niet bang voor te zijn. Dat doen voetballers niet, dan hebben ze geen leven meer.”

Wim Kieft kon eerder op de avond nog weinig begrip opbrengen voor de grap van Casillas. "Dat is totaal geen voetbalhumor", zei hij maandagavond in Veronica Offside. "Of je bent stomdronken, dat zou kunnen. Of hij is inderdaad gehackt, maar dat lijkt me niet als Puyol daarop reageert. Wat een stelletje domoren zeg, niet normaal." Tafelgenoot Andy van der Meijde haakte gelijk in. "Natuurlijk zijn er ook homo's in de voetbalwereld en als dan grote legendes als deze gasten gaan tweeten als geintje dat ze uit de kast komen. Dat is natuurlijk niet leuk."