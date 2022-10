Lazio duidelijk ploeg met twee gezichten: vierde zege op rij in Serie A

Maandag, 10 oktober 2022 om 23:15 • Rian Rosendaal

Lazio verkeert in een bloedvorm in de Serie A. De opponent van Feyenoord in de poulefase van de Europa League won maandagavond namelijk voor de vierde maal op rij in competitieverband. Fiorentina werd met 0-4 verslagen, waardoor Lazio momenteel de derde plaats in handen heeft. Ciro Immobile tekende voor zijn zesde doelpunt van het seizoen en de aanvaller is daarmee gedeeld topscorer. Ook Marko Arnautovic (Bologna) trof tot heden zesmaal doel.

Lazio kwam in het Stadio Artemio Franchi al in de elfde minuut aan de leiding. Matías Vecino was alert bij een hoekschop en liet doelman Pietro Terracciano kansloos met een fraaie kopbal in de verre hoek: 0-1. Vanwege zijn verleden bij Fiorentina vierde Vecino het doelpunt echter niet uitbundig. Mattia Zaccagni, verantwoordelijk voor de assist bij de openingstreffer, tekende na 25 minuten voor de 0-2. De linksbuiten van Lazio verlengde een voorzet van Sergej Milinkovic-Savic op knappe wijze in het doel van Fiorentina. Een comfortabele voorsprong dus voor de bezoekers halverwege.

Fiorentina leek geknakt en was in de tweede helft niet bij machte om een comeback te forceren. Sterk nog, het was Lazio dat de voorsprong in Florence uitbreidde. Immobile legde de bal binnen de zestien panklaar voor Luis Alberto, die vervolgens onberispelijk raak schoot namens de ploeg uit Rome: 0-3. Het slotakkoord was vervolgens voor Immobile zelf. Na opnieuw goed voorbereidend werk van Milinkovic-Savic, die zijn zevende assist van het seizoen produceerde, knalde de spits de bal van dichtbij in de rechterbovenhoek: 0-4. Lazio stapte zeer tevreden van het veld, terwijl Fiorentina de wonden likte na de forse thuisnederlaag.

Het winnende Lazio staat na de ruime uitzege op twintig punten in de Serie A, drie punten achter koploper Napoli. De goede vorm in de competitie staat in schril contrast met de prestaties in de Europa League. Lazio begon het Europese avontuur met een 4-2 zege op Feyenoord. Daarna volgde een ontluisterende 5-1 nederlaag op bezoek bij FC Midtjylland. Afgelopen donderdag leverde de ontmoeting met Sturm Graz niet meer dan een punt op: 0-0. Donderdag staat het elftal van trainer Maurizio Sarri wederom tegenover de Oostenrijkse club.

