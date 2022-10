‘Het is een verhaal omdat Ajax en Schreuder in een negatieve spiraal zitten’

Maandag, 10 oktober 2022 om 23:02 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:04

Dusan Tadic was na zijn wissel in de wedstrijd tegen FC Volendam (2-4 winst) van afgelopen zondag nadrukkelijk aanwezig langs de zijlijn. De aanvoerder van Ajax stond naast trainer Alfred Schreuder nadrukkelijk te coachen, wat in de media nadrukkelijk werd nabesproken. De analisten van Rondo hebben allen een andere mening over de situatie en gaan daarnaast in op het strijdplan van Ajax tegen Napoli woensdagavond.

“Het is kwetsbaar. Mensen kunnen het namelijk zo uitleggen dat je trainer zijnde niet serieus wordt genomen”, zegt Marco van Basten over de coachende Tadic. Youri Mulder geeft aan dat het moeilijk is voor Schreuder om tijdens de wedstrijd in te grijpen. “Hij heeft het natuurlijk wel gezien. Als je erheen loopt en zegt: 'ga even zitten', dan heb je misschien problemen met Tadic en de beeldvorming wordt meteen totaal anders. Dan zeggen ze: 'belachelijk, er is eindelijk een speler die betrokken is en de leiding neemt'. Dan krijg je dat weer. Het is best lastig voor een trainer om op dat moment het goede te doen.”

'In de media willen ze er vervolgens iets van maken. De coaching van Tadic hoort gewoon bij zijn persoon.'??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/i90RZKH4uL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 10, 2022

Khalid Boulahrouz denkt niet dat er problemen zijn tussen Schreuder en Tadic. “De trainer ziet het allemaal voor zijn neus gebeuren, maar wij maken er met z’n allen een verhaal van omdat Ajax en Schreuder in een soort negatieve spiraal zitten. Alles wordt een beetje negatief beschreven en dan wordt dit ook negatief uitgelicht.” Daar is Mulder het niet mee eens. “Dit hebben we toch nog nooit gezien? Ja, Ronaldo dan…”, doelt de analist op de Portugees die in de slotfase van de EK-finale van 2016 tegen Frankrijk (1-0 winst) op soortgelijke wijze stond te coachen.

“Toen had niemand het erover”, zegt Boulahrouz. “Tenminste, niet in de negatieve zin van het woord. Tadic is wel de aanvoerder van Ajax en is iemand in het veld die alles en iedereen continu aan het neerzetten is.” Mulder vond de actie van de Serviër een ‘tikje te ver gaan’, maar Boulahrouz neemt het op voor de Ajacied. “De trainer kent hem beter dan wij hem kennen. Schreuder weet wat voor type Tadic is: een verlengstuk van de trainer. Nu staat hij buiten het veld en merkt hij dat de energie uit de ploeg wordt getrokken. En gelijk had-ie.” Van Basten is het daarmee eens. “Het is geen probleem. Er kan alleen een probleem gemaakt worden door de buitenwereld en de pers.”

Strijdplan tegen Napoli zonder Tadic

De aanvoerder van de Amsterdammers is er woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli wegens een schorsing niet bij. Hoe moet Ajax dat oplossen? “Ik zou met Brian Brobbey of Mohammed Kudus in de punt gaan spelen. Of beiden”, oppert Boulahrouz. Daarbij zou laatstgenoemde op ‘10’ terecht komen, als het aan de oud-Feyenoorder ligt. “En dan Steven Bergwijn links, met rechts Steven Berghuis.” Mulder zou, met het oog op de nederlaag in eigen huis van vorige week (1-6), voor een meer defensievere oplossing kiezen en noemt Davy Klaassen als basisspeler.

Wat is het strijdplan van Ajax woensdagavond bij afwezigheid van Tadic? ?#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/Vmh2UbEpG0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 10, 2022

“Ik weet niet of dat defensiever is”, reageert Van Basten. “Je moet er natuurlijk ook wel heen om te winnen, toch? Je gaat daar toch niet alleen maar lopen verdedigen? Als je niet anders kan, zal er verdedigt moeten worden. Ik denk alleen dat je, in eerste instantie, moet proberen om zoveel mogelijk je eigen spel te spelen. Dat is over het algemeen aanvallen, met alle risico’s van dien. Op een verantwoordelijke manier, uiteraard.” Ajax moet woensdagavond winnen tegen de Italianen om zicht te houden op overwintering in de Champions League. Het duel in Napels begint om 18.45 uur.