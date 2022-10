Van Basten durft smaakmaker nog geen basisplaats toe te kennen op WK

Maandag, 10 oktober 2022 om 22:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:11

Een basisplaats op het WK voor Cody Gakpo is voor Marco van Basten nog geen uitgemaakte zaak. De 23-jarige aanvaller van PSV is aan een ijzersterke start van het seizoen bezig, maar moet het volgens de oud-speler van Ajax en AC Milan gaan bewijzen op het trainingskamp van Oranje in aanloop naar het eindtoernooi in Qatar.

Gakpo was tot dusver in achttien wedstrijden goed voor veertien doelpunten en elf assists. Van een basisplaats op het WK durft Van Basten echter nog niet te spreken. “Dat zal hij moeten afdwingen”, zegt de oud-aanvaller bij Rondo. Presentator Wytse van der Goot geeft aan dat Gakpo dat nu aan het doen is. “Je kan leuk spelen bij PSV, maar het Nederlands elftal is net even wat anders. Op dat hoger niveau wordt meer gevraagd, dus dat zal hij zelf moeten gaan bewijzen”, reageert Van Basten.

Moet Cody Gakpo in de basis bij het Nederlands elftal? ??

De Rondo-tafel is verdeeld ???#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/3myf5XYyFZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 10, 2022

Oranje speelt vóór aanvang van het WK geen (oefen)wedstrijden meer. Gakpo moet het daarom in de Europa League en Eredivisie laten zien bij PSV om een basisplaats in het elftal van Louis van Gaal af te dwingen. “Hij heeft de voorbereiding wel in de hand. Het zal vervolgens in het trainingskamp van Oranje beslist worden”, verwacht Van Basten. Khalid Boulahrouz vraagt de ex-speler van onder meer Ajax en AC Milan of Gakpo op 10 zou kunnen spelen in het Nederlands elftal. “De vorige keer heeft hij dat wel redelijk gedaan, vond ik”, reageert Van Basten.

Gakpo speelde op die positie in de interlands tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst) en was daarin goed voor een goal en een assist. “Dat is een keuze van Van Gaal geweest die goed heeft uitgepakt. Het is een speler die potentie heeft, maar ik moet het nog zien.” De aanvaller sloeg afgelopen zomer een overstap naar Leeds United af, tot tevredenheid van Van Basten. “Ik vind het heel verstandig dat hij nog bij PSV speelt. Hij is wel wat ouder dan ik had gedacht (23, red.). Ik denk dat je eerst wat ervaring in de Nederlandse competitie moet hebben, voordat je naar de zwaardere buitenlandse competities gaat.” Eerder op maandag werd bekend dat Gakpo een transfer naar Leeds dankzij zijn sterke seizoenstart niet langer meer ziet zitten. De aanvaller hoopt naar verluidt op een absolute topclub, waarbij Real Madrid, Arsenal en Manchester United worden genoemd.