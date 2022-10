Wim Kieft kan er niet om lachen: ‘Een eerste klas domoor, ja toch?’

Maandag, 10 oktober 2022 om 20:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:07

Wim Kieft heeft geen goed woord over voor Iker Casillas. De voormalig doelman van Real Madrid en Spanje veroorzaakte zondagavond nogal wat ophef door via Twitter uit de kast te komen. De tweet werd echter snel verwijderd en Casillas kwam daarna met de verklaring dat er hackers in het spel waren. Kieft kan niet geloven dat de Spanjaard grappig probeerde te zijn over zo'n gevoelig onderwerp.

"Dat is totaal geen voetbalhumor", reageert Kieft maandagavond in Veronica Offside. "Of je bent stomdronken, dat zou kunnen. Of hij is inderdaad gehackt, maar dat lijkt me niet als Puyol daarop reageert. Wat een stelletje domoren zeg, niet normaal." Tafelgenoot Andy van der Meijde haakt gelijk in. "Natuurlijk zijn er ook homo's in de voetbalwereld en als dan grote legendes als deze gasten gaan tweeten als geintje dat ze uit de kast komen. Dat is natuurlijk niet leuk." Dick Advocaat denkt dat Casillas misschien geen geintje maakte, maar daar gelooft Van der Meijde weer niet in.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022

Presentator Wilfred Genee denkt dat Casillas vooral erg geschrokken is van alle reacties op de veelbesproken tweet. "Een eerste klas domoor, ja toch?", reageert Kieft. "Als je je niet realiseert wat de impact is van zo'n bericht", aldus de voormalig aanvaller, die gelijk een andere ergernis op tafel legt. "Ik word trouwens ook wel moe van dat hele gedoe dat voetballers in de openbaarheid moeten treden. Laat ze lekker gaan." Genee vraagt gelijk om een nadere uitleg: "Als je homoseksuele gevoelens hebt, waarom zou je dat in de dat in de openbaarheid moeten gaan roepen? Wat is daar zo boeiend aan? Om het makkelijker te maken voor mensen om uit de kast te komen?"

"Maarja, het heeft wel een enorme lading binnen de voetballerij hoe daar op gereageerd wordt. Een echte mannenwereld. Dat spelers die die gevoelens misschien al hebben, daar liever niet voor willen uitkomen. Omdat ze weten wat voor een reacties daar op kunnen komen", zo oordeelt Kieft. Genee denkt dat de reacties juist zouden kunnen veranderen op het moment dat grote namen binnen de voetballerij uit de kast komen." Advocaat werpt nog op dat spelers na hun actieve loopbaan zelden naar buiten brengen dat ze homoseksueel zijn.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ?? — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

"Ik hoop dat jullie me respecteren: ik ben homo. Gelukkige zondag", schreef Casillas zondag op Twitter. De oud-doelman was vijf jaar lang getrouwd met Sara Carbonero, met wie hij twee kinderen kreeg. In 2021 scheidde het koppel. De tweet van Casillas werd vervolgens beantwoord door Carles Puyol, zijn voormalig ploeggenoot bij het nationale team van Spanje. "Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker", gevolgd door emojis van een hart en een zoen. Casillas benadrukte enkele uren later op Twitter dat zijn account gehackt was. "Excuses aan al mijn volgers. En natuurlijk nog meer excuses aan de LGBT-gemeenschap."