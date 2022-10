Aubameyang legt uit waarom hij Arteta op veelbesproken video trap na gaf

Maandag, 10 oktober 2022 om 19:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:31

Pierre-Emerick Aubameyang reageert maandag op een veelbesproken video die rondgaat op de sociale media. Op de beelden is te horen hoe de huidige aanvaller van Chelsea zich kritisch uitlaat over Mikel Arteta. Aubameyang benadrukt via een bericht op Twitter dat hij de bewuste uitspraken deed toen hij begin dit jaar de overstap had gemaakt van Arsenal naar Barcelona.

"Het managen van grote karakters en grote spelers, dat kan hij niet", verwijst Aubameyang in de video naar Arteta. "Hij heeft jonge spelers nodig die niets terugzeggen en alleen naar hem luisteren." Een andere persoon die in de hotelkamer aanwezig is werpt op dat de manager van koploper Arsenal niet over goede people skills beschikt. Een andere aanwezige roept in herinnering dat Arteta ook een problematische werkrelatie had met Mesut Özil.

Pierre-Emerick Aubameyang on Mikel Arteta: "Big characters and big players...he can't deal with it. He needs some young players who don't say anything."pic.twitter.com/JkUpo55iRg — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) October 10, 2022

Aubameyang, die inmiddels uitkomt voor Chelsea, reageert maandag via Twitter op de ophef die is ontstaan vanwege zijn uitspraken over Arteta. "Ik ben mij bewust van een video die kort nadat ik bij Barcelona arriveerde is opgenomen", schrijft de aanvaller uit Gabon. "Ik had toen nog veel slechte gevoelens in mij. Arsenal doet het geweldig dit seizoen en ik wens mijn oude ploeggenoten het beste. Alleen niet op 6 november (als Aubameyang met Chelsea uitkomt tegen Arsenal, red.). Nu ligt de focus volledig op morgen", verwijst de routinier naar het Champions League-duel van Chelsea met AC Milan van dinsdagavond.

In de documentaire over Arsenal genaamd All or Nothing, uitgezonden door Amazon Prime, wordt duidelijk dat Arteta duidelijk niet tevreden was met de houding van Aubameyang op disciplinair vlak. De Spaanse manager nam de spits uiteindelijk zelfs de aanvoerdersband af. In januari van dit jaar werd met wederzijds goedvinden besloten om het doorlopende contract van Aubameyang bij Arsenal te verscheuren. Begin februari vervolgde hij zijn loopbaan bij Barcelona. De 33-jarige aanvaller tekende in september een tweejarig contract bij Chelsea.