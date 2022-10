Selectie van Barcelona niet gediend van Laporta in aanloop cruciale week

De selectie van Barcelona is niet gediend van de recente uitspraken van de president van de club, Joan Laporta. Dat meldt het Spaanse Cadena COPE. De bewindsman gaf onlangs tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de club aan dat hij teleurgesteld was in een aantal selectiespelers die weigerden om een deel van hun salaris in te leveren.

Barcelona kampt al langere tijd met enorme financiële schulden, waardoor Laporta afgelopen zomer bij meerdere spelers uit de selectie aanklopte om te vragen of ze af wilden zien van een deel van het salaris, onder wie Frenkie de Jong. De middenvelder drukte met zijn miljoenensalaris flink op de begroting van de Catalanen, waardoor Laporta de ex-Ajacied liever had verkocht aan Manchester United of Chelsea, die afgelopen zomer beiden geïnteresseerd waren. De Jong wilde echter koste wat het kost bij Barcelona blijven en heeft uiteindelijk ingestemd met salarisvermindering, net als Gerard Piqué.

Laporta had graag gezien dat meer selectiespelers dat voorbeeld hadden gevolgd, zo gaf hij onlangs aan. “We hebben met veel spelers gepraat over loonsverlaging, maar ze wilden niet”, zo begon de president. Omdat niet alle selectiespelers afzagen van een deel van het loon, moesten verschillende bestuursleden naar verluidt tien miljoen euro van hun eigen geld voorschieten om Jules Koundé, die voor vijftig miljoen euro overkwam van Sevilla, in te kunnen schrijven voor LaLiga. Volgens de president was dat niet nodig geweest als naast De Jong en Piqué meer spelers hadden afgezien van een deel van het loon. “Maar we accepteerden het met sportiviteit”, aldus Laporta.

De selectie van Barcelona is niet gediend van de uitspraken van de president, waar vooral verbaasd wordt gereageerd over de timing van Laporta. De Catalanen staan namelijk aan de vooravond van een cruciale week. Er moet woensdagavond in het eigen Spotify Camp Nou gewonnen worden van Internazionale in de Champions League om zicht te houden op overwintering in het miljardenbal, terwijl zondagmiddag het uitduel tegen Real Madrid op het programma staat. Barcelona en los Blancos staan na acht competitiewedstrijden gedeeld eerste met 22 punten. El Clásico begint zondag om 16.15 uur.