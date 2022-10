Dramatische seizoenstart leidt tot vierde ontslag in de Bundesliga

Maandag, 10 oktober 2022 om 19:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:27

Pellegrino Matarazzo is ontslagen, zo maakt VfB Stuttgart maandag officieel wereldkundig. Het ontslag van de trainer volgt daags na de 0-1 thuisnederlaag tegen Union Berlin. Het is nog niet bekend wie de Amerikaanse oefenmeester bij die Schwaben op zal volgen.

Matarazzo kende een dramatische seizoenstart met Stuttgart. In de eerste negen competitieduels werden slechts vijf punten behaald, waardoor de club momenteel op een teleurstellende zeventiende plaats in de Bundesliga bivakkeert. De 44-jarige trainer wachtte nog op zijn eerste competitiezege van dit seizoen. De wedstrijd tegen Union Berlin was de honderdste voor Matarazzo als trainer van Stuttgart. Het jubileumduel blijkt door de matige resultaten nu direct zijn laatste te zijn.

Stuttgart bedankt Matarazzo voor zijn bewezen diensten. De oefenmeester promoveerde in 2019 naar de Bundesliga en wist zich vervolgens twee seizoenen achter elkaar te handhaven op het hoogste niveau van Duitsland. “Uiteindelijk zijn we toch tot de conclusie gekomen dat een wisseling van trainer noodzakelijk is om een ommekeer te bewerkstelligen na de negatieve resultaten van de afgelopen weken”, zegt voorzitter Alexander Wehrle in het statement van Stuttgart.

Matarazzo zelf laat weten terug te kijken op drie ontzettend mooie jaren. “Onze reis samen bij VfB Stuttgart komt ten einde. Het waren intense en prachtige jaren met veel ongelooflijke momenten en herinneringen die voor altijd zullen blijven. Stuttgart is iets speciaals dat je pas begrijpt als je er deel van uitmaakt. Ik wens dit team, deze club met deze fans alle succes.” Matarazzo is de vierde trainer die dit seizoen is ontslagen in de Bundesliga. RB Leipzig stuurde Domenico Tedesco als eerste de laan uit, waarna VfL Bochum afscheid nam van Thomas Reis. Gerardo Seoane moest vorige week vertrekken bij Bayer Leverkusen en werd vervangen door Xabi Alonso.